Перешкоди слідству у справах проти президента-втікача Віктора Януковича роками створювалися на різних рівнях. Адже в Україні й досі елементарні норми для заочного засудження й обрання запобіжних заходів є абсолютно недосконалими.

Про це розповіла юристка "Центру протидії корупції" Олена Щербань. І зауважила, ключовою причиною відсутності вироків є проблеми з розслідуваннями, які створювалися в справах проти Януковича.

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Вона відзначила, колишній президент фігурує фактично у всіх корупційних схемах тих часів, адже відомо, що корупційні активи "стікалися" в його сім'ю.

Юристка підкреслила, що лише у 2019 році, після понад 5 років розслідування, низку справ передали в Національне антикорупційне бюро.

"Однак протягом 5 років розслідувань справи зливались у великих масштабах", – прокоментувала вона.

Зверніть увагу! Сьогодні, 22 лютого, – річниця втечі Януковича до Росії. У 2014 році четвертий президент покинув Україну. Правоохоронці порушили низку кримінальних справ проти нього. Експрезидента підозрюють у заволодінні резиденцією в Межигір'ї, землею в Сухолуччі, отриманні хабаря під виглядом авторської винагороди, створенні злочинної організації, а також у причетності до смерті активістів на Майдані.

Чому й досі немає вироків у справах проти Януковича і його оточення

За її словами, юристки "Центру протидії корупції" цікавилися справами проти Януковича. Зокрема тим, чому досі немає підозр.

Виявилося, що в багатьох справах і стосовно Януковича, і його соратників:

немає достатньо доказів;

створені процесуальні проблеми в документах. Наприклад, слідству в НАБУ не передали всіх доказів;

є якісь порушення, зокрема, коли не ті особи підписали документи.

Однак Олена Щербан зазначила, довести провину Януковича і його оточення можливо, щоправда, не у всіх справах. Адже є ті, які стосуються його соратників, і які вже остаточно злиті