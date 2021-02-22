Справи проти Януковича роками зливалися у великих масштабах, – юристка
Перешкоди слідству у справах проти президента-втікача Віктора Януковича роками створювалися на різних рівнях. Адже в Україні й досі елементарні норми для заочного засудження й обрання запобіжних заходів є абсолютно недосконалими.
Джерело:24 канал
Про це розповіла юристка "Центру протидії корупції" Олена Щербань. І зауважила, ключовою причиною відсутності вироків є проблеми з розслідуваннями, які створювалися в справах проти Януковича.
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Вона відзначила, колишній президент фігурує фактично у всіх корупційних схемах тих часів, адже відомо, що корупційні активи "стікалися" в його сім'ю.
Юристка підкреслила, що лише у 2019 році, після понад 5 років розслідування, низку справ передали в Національне антикорупційне бюро.
"Однак протягом 5 років розслідувань справи зливались у великих масштабах", – прокоментувала вона.
Чому й досі немає вироків у справах проти Януковича і його оточення
За її словами, юристки "Центру протидії корупції" цікавилися справами проти Януковича. Зокрема тим, чому досі немає підозр.
Виявилося, що в багатьох справах і стосовно Януковича, і його соратників:
- немає достатньо доказів;
- створені процесуальні проблеми в документах. Наприклад, слідству в НАБУ не передали всіх доказів;
- є якісь порушення, зокрема, коли не ті особи підписали документи.
Однак Олена Щербан зазначила, довести провину Януковича і його оточення можливо, щоправда, не у всіх справах. Адже є ті, які стосуються його соратників, і які вже остаточно злиті
Наприклад, справа щодо заволодіння "Межигір'ям" ще має шанс. Втім ті, що стосуються Раїси Богатирьової, втрачені. Адже стосовно ключових схем, які відбувалися у МОЗ, їй підозру так і не було пред'явлено.
– пояснила юристка.
Вона пригадала, що ексрегіоналці було оголошено підозру лише в одній справі, яка виявилася фейковою. В Антикорупційному суді після отримання документу зрозуміли, що доказів немає, відтак визнали підозру необґрунтованою.
Раїса Богатирьова / Фото LIGA.net
Як наслідок, з грошей Богатирьової зняли арешт і повернули ту заставу, яка була внесена, коли її брали під варту.
"Лишається сподіватися, що слідчим НАБУ вдасться в рештках томів знайти ті, які призведуть до вироків", – підсумувала Олена Щербан.
Що відомо про Раїсу Богатирьову?• Колишня депутатка від "Партії Регіонів". За часів президента-втікача Януковича була віцепрем'єр-міністеркою України. З 2012 до початку 2014 року очолювала Міністерство охорони здоров'я в уряді Азарова.
• З жовтня 2014 року Генеральна прокуратура оголосила Богатирьову в розшук. 20 березня 2015 Печерський суд Києва заочно заарештував ексміністерку.
• Її підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. Мовиться про 342 мільйони гривень під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення.
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