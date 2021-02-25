Справи проти сина Байдена: Венедіктова пояснила, чи може Україна їх поновити
Українські правоохоронці не поновлюватимуть розслідування закритих справ, фігурантом яких був Гантер Байден, син президента США. В Офісі генпрокурора ці питання вважають геополітичними.
Джерело:The Independent
Таку думку висловила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Крім цього, вона звернула увагу на те, що Україна не була залученою в американські вибори, і це – добре.
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За її словами, розслідування щодо Байдена розпочали через наявність відповідних заяв. Проте питання полягало не у кримінальній юридичній системі. Натомість за цим стояла геополітика.
Кримінальні провадження, у яких фігурував Байден-молодший, розглянули прокурори. Вони виконали свою роботу. Я не бачу підстав зараз починати це знову,
– підкреслила вона.
Генпрокурорка також висловилася щодо розслідувань доходів Байдена у Китаї та в Україні. Вона заявила, що не володіє інформацією за офіційними каналами та знає, що буде у майбутньому.
"Якщо буде розвиток якоїсь ситуації, поведінка України не відрізнятиметься від тієї, якою вона була перед виборами у США, коли востаннє порушували це питання", – запевнила Венедіктова.
Що пов'язує сина Байдена та Україну
- У 2014 – 2019 роках Гантер Байден входив до керівництва газової компанії Burisma. Нею володів Микола Злочевський, соратник Януковича.
- Україна розслідувала справу щодо компанії. На Злочевського подали у розшук через незаконно отримані дозволи на видобуток газу.
- Коли у 2017 році тодішній генпрокурор Віктор Шокін пішов у відставку, антикорупційну справу щодо Burisma закрили.
- У 2020 році Трамп начебто вимагав від Зеленського відновити розслідування щодо неї в обмін на фінансову допомогу Україні.
- Стенограма розмов політиків засвідчує, що Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
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