Українські правоохоронці не поновлюватимуть розслідування закритих справ, фігурантом яких був Гантер Байден, син президента США. В Офісі генпрокурора ці питання вважають геополітичними.

Таку думку висловила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Крім цього, вона звернула увагу на те, що Україна не була залученою в американські вибори, і це – добре.

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За її словами, розслідування щодо Байдена розпочали через наявність відповідних заяв. Проте питання полягало не у кримінальній юридичній системі. Натомість за цим стояла геополітика.

Кримінальні провадження, у яких фігурував Байден-молодший, розглянули прокурори. Вони виконали свою роботу. Я не бачу підстав зараз починати це знову,

– підкреслила вона.

Генпрокурорка також висловилася щодо розслідувань доходів Байдена у Китаї та в Україні. Вона заявила, що не володіє інформацією за офіційними каналами та знає, що буде у майбутньому.

"Якщо буде розвиток якоїсь ситуації, поведінка України не відрізнятиметься від тієї, якою вона була перед виборами у США, коли востаннє порушували це питання", – запевнила Венедіктова.

Що пов'язує сина Байдена та Україну