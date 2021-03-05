Справа про самозахист: Стерненка привезли до суду в Одесі – онлайн-трансляція

5 березня 2021 , 12:28
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Джерело:

24 канал

В Одесі 5 березня розпочалося судове засідання у справі про самозахист Сергія Стерненка. Адвокати проситимуть негайно звільнити активіста з-під варти.

Адвокати заявляють, що Стерненко перебуває під вартою незаконно та "без будь-якого законного рішення суду". Відтак захист вимагає "без зволікання встановити законність затримання".

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Суперечка між адвокати та суддями

Між правозахисниками та колегією суддів виникла суперечка. Адвокат Андрій Писаренко оголосив про відвід судді.

Розмова адвоката з суддею:

– Я вам заявляю відвід.
– Та заявляйте, що хочете.
– Я вам заявляю відвід.
– То що ви заявляєте?

Стерненка потрібно негайно звільнити з-під варти

Сторона захисту просить негайно звільнити Сергія Стерненка з-під варти. На це є такі підстави:

  • Стерненка ув'язнили вироком, який не набрав законної сили, але вже виконується.
  • Проте, подання апеляційної скарги зупиняє виконання такого вироку (статтею 400 КПК України).
  • Сергій подав апеляційну скаргу на цей вирок.
  • Захист одразу подав до суду клопотання про негайне звільнення активіста з під варти за статтею 206 КПК.
  • За цією статтею кожен слідчий суддя зобов'язаний звільнити особу, яка тримається під вартою незаконно, зокрема на підставі вироку, який не набрав законної сили та зупинений у його виконанні.

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