Справа про самозахист: Стерненка привезли до суду в Одесі – онлайн-трансляція

В Одесі 5 березня розпочалося судове засідання у справі про самозахист Сергія Стерненка. Адвокати проситимуть негайно звільнити активіста з-під варти.

Адвокати заявляють, що Стерненко перебуває під вартою незаконно та "без будь-якого законного рішення суду". Відтак захист вимагає "без зволікання встановити законність затримання".

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Суперечка між адвокати та суддями

Між правозахисниками та колегією суддів виникла суперечка. Адвокат Андрій Писаренко оголосив про відвід судді.

Розмова адвоката з суддею:

– Я вам заявляю відвід.

– Та заявляйте, що хочете.

– Я вам заявляю відвід.

– То що ви заявляєте?

Стерненка потрібно негайно звільнити з-під варти

Сторона захисту просить негайно звільнити Сергія Стерненка з-під варти. На це є такі підстави:

Стерненка ув'язнили вироком, який не набрав законної сили, але вже виконується.

Проте, подання апеляційної скарги зупиняє виконання такого вироку (статтею 400 КПК України).

Сергій подав апеляційну скаргу на цей вирок.

Захист одразу подав до суду клопотання про негайне звільнення активіста з під варти за статтею 206 КПК.

За цією статтею кожен слідчий суддя зобов'язаний звільнити особу, яка тримається під вартою незаконно, зокрема на підставі вироку, який не набрав законної сили та зупинений у його виконанні.

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