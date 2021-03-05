Справа про самозахист: Стерненка привезли до суду в Одесі – онлайн-трансляція

Джерело:24 канал
В Одесі 5 березня розпочалося судове засідання у справі про самозахист Сергія Стерненка. Адвокати проситимуть негайно звільнити активіста з-під варти.
Адвокати заявляють, що Стерненко перебуває під вартою незаконно та "без будь-якого законного рішення суду". Відтак захист вимагає "без зволікання встановити законність затримання".
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Між правозахисниками та колегією суддів виникла суперечка. Адвокат Андрій Писаренко оголосив про відвід судді.
– Я вам заявляю відвід.
– Та заявляйте, що хочете.
– Я вам заявляю відвід.
– То що ви заявляєте?
Сторона захисту просить негайно звільнити Сергія Стерненка з-під варти. На це є такі підстави:
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