В Одесі 5 березня розпочалося судове засідання у справі про самозахист Сергія Стерненка. Адвокати проситимуть негайно звільнити активіста з-під варти.

Адвокати заявляють, що Стерненко перебуває під вартою незаконно та "без будь-якого законного рішення суду". Відтак захист вимагає "без зволікання встановити законність затримання".

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Суперечка між адвокати та суддями

Між правозахисниками та колегією суддів виникла суперечка. Адвокат Андрій Писаренко оголосив про відвід судді.

Розмова адвоката з суддею:

– Я вам заявляю відвід.

– Та заявляйте, що хочете.

– Я вам заявляю відвід.

– То що ви заявляєте?

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