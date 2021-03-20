У справі "Приватбанку" є парадокс, – журналіст Гнап

Справу "Приватбанку" досі розслідують, хоч пройшло вже багато років. Ба більше, навіть президент України вже змінився. Цікаво, що за часів 5 президента Петра Порошенка справу гальмували – ​справжній парадокс.

Таку думку у своєму блозі "Право на правду" висловив журналіст Дмитро Гнап. Він зауважив, що у зв'язках з олігархом Ігорем Коломойським звинувачували саме президента Володимира Зеленського, але гальмувати справу – за часів Порошенка.

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За словами Гнапа, Порошенко публічно вдавав, ніби Коломойський – його найбільший ворог. Однак насправді було не так.

Натомість за лаштунками, через свого ставленика генпрокурора Юрія Луценка, цілком плідно з Коломойським домовлявся,

– зазначив Гнап.

"Генпрокурор Луценко, як виявили очевидці, приємно проводив час з олігархом Коломойським в Амстердамі. Пам'ятаєте, як український студент випадково побачив і сфотографувався з ними обома в тамтешньому ресторані?" – пригадав журналіст.

"Право на правду" за 20 березня 2021: дивіться відео

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