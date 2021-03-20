У справі "Приватбанку" є парадокс, – журналіст Гнап
Справу "Приватбанку" досі розслідують, хоч пройшло вже багато років. Ба більше, навіть президент України вже змінився. Цікаво, що за часів 5 президента Петра Порошенка справу гальмували – справжній парадокс.
Джерело:24 канал
Таку думку у своєму блозі "Право на правду" висловив журналіст Дмитро Гнап. Він зауважив, що у зв'язках з олігархом Ігорем Коломойським звинувачували саме президента Володимира Зеленського, але гальмувати справу – за часів Порошенка.
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За словами Гнапа, Порошенко публічно вдавав, ніби Коломойський – його найбільший ворог. Однак насправді було не так.
Натомість за лаштунками, через свого ставленика генпрокурора Юрія Луценка, цілком плідно з Коломойським домовлявся,
– зазначив Гнап.
"Генпрокурор Луценко, як виявили очевидці, приємно проводив час з олігархом Коломойським в Амстердамі. Пам'ятаєте, як український студент випадково побачив і сфотографувався з ними обома в тамтешньому ресторані?" – пригадав журналіст.
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Справа "Приватбанку": останні новини
- Колишнього першого заступника голови правління "Приватбанку" Володимира Яценка затримали 22 лютого, коли він хотів покинути Україну.
- Тоді НАБУ оголосило підозру у розтраті 136,89 мільйона гривень до його націоналізації.
- Серед підозрюваних – Володимир Яценко, Олександр Дубілет. Також підозрюють колишню керівницю одного з підрозділів банку Олену Бичихіну.
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