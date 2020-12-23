Суд дозволив провести досудове спеціальне розслідування щодо колишнього голови Служби безпеки України Олександра Якименка. Ймовірно, ексчиновник причетний до злочинів проти Майдану.

Так, Печерський районний суд Києва дав дозвіл на спецрозслідування. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

До речі Ексберкутівця, що поновився через суд, одразу ж звільнили

Суд задовільнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань щодо ексглави СБУ навіть за його відсутності. Все тому, що Якименко переховується від слідства.

Якименко та справи Майдану

Суд дозволив провести розслідування у справі, в якій фыгурують колишній президент, глава СБУ та його заступник, міністр внутрішніх справ й інші посадовці. Їх підозрюють у перешкоджанні мітингам та перевищенні повноважень, що призвело до тяжких наслідків. Зокрема, до вбивств та тілесних ушкоджень.

Якименко очолював СБУ з січня 2013 року по лютий 2014. До слова, Верховна Рада зверталась до міжнародного трибуналу, аби притягнути до кримінальної відповідальності деяких ексчиновників часів Майдану, зокрема, Якименка.

Колишнього посадовця також підозрюють у державній зраді та шпигунстві на користь Росії. До речі, наразі чоловік там і живе.

Важливо Обрання Януковичу запобіжного заходу за справою Майдану знову перенесли: адвокати не з'явилися