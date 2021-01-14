Печерский районний суд задовольнив клопотання слідчого ДБР щодо здійснення спеціального досудового розслідування. Його фігурантом стане колишній командир полку міліції "Беркут" – за злочинну діяльність під час Революції Гідності.

Мовиться про злочини, які скоїли 18 – 20 лютого 2014

Колишнього беркутівця підозрюють в організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів. Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Злочини, щодо яких проводять розслідування, скоїли з 18 по 20 лютого 2014 року у центрі Києва.

Підозрюваний переховується

Як зазначили в Офісі генпрокурора, наразі підозрюваний переховується. Тепер після рішення суду сторона обвинувачення може проводити розслідування за умови відсутності колишнього правоохоронця.

У склад угруповання, у яке входив підозрюваний, також були колишній президент України, голова СБУ та його перший заступник, міністр внутрішніх справ України та його заступник, міністр оборони, командувач внутрішніх військ МВС України та інші високопосадовці.

Що інкримінують:

незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків;

умисні вбивства та замахи на умисні вбивства;

умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень;

теракт.

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