Справи Майдану: суд дозволив проведення спецрозслідування щодо Павла Лебедєва

Печерський районний суд Києва дозволив проведення спеціального розслідування щодо колишнього міністра оборони України.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Тепер слідчі ДБР зможуть здійснювати спеціальне розслідування щодо колишнього міністра оборони України, який переховується від органів слідства та суду.

Цікаво Суд в Україні заочно арештував ексміністра оборони Лебедєва через розстріли Майдану

Зауважимо, що Павла Лебедєва разом з експрезидентом-втікачем Віктором Януковичем та колишнім головнокомандувачем ЗСУ Володимиром Заманом підозрюють у державній зраді.

У жовтні 2015 року ексміністра оборони визнали зниклим і оголосили у всеукраїнський розшук. Прокуратура підозрює його у сприянні працівникам правоохоронних органів у перевищенні влади щодо учасників акцій протесту в лютому 2014 року.

Що відомо про справу проти Лебедєва

Печерський райсуд Києва заочно обрав запобіжний захід Павлу Лебедєву у вигляді тримання під вартою.

Павлу Лебедєву у вигляді тримання під вартою. Раніше Генеральна прокуратура оголосила в розшук колишнього міністра оборони за підозрою в сприянні правоохоронцям при розгоні Євромайдану.

колишнього міністра оборони за підозрою в сприянні правоохоронцям при розгоні Євромайдану. У 2017 році у квартирі ексміністра знайшли секретні військові документи.