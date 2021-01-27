Справи Майдану: суд дозволив проведення спецрозслідування щодо Павла Лебедєва

27 січня 2021 , 13:10
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Печерський районний суд Києва дозволив проведення спеціального розслідування щодо колишнього міністра оборони України.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Тепер слідчі ДБР зможуть здійснювати спеціальне розслідування щодо колишнього міністра оборони України, який переховується від органів слідства та суду.

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Зауважимо, що Павла Лебедєва разом з експрезидентом-втікачем Віктором Януковичем та колишнім головнокомандувачем ЗСУ Володимиром Заманом підозрюють у державній зраді.

У жовтні 2015 року ексміністра оборони визнали зниклим і оголосили у всеукраїнський розшук. Прокуратура підозрює його у сприянні працівникам правоохоронних органів у перевищенні влади щодо учасників акцій протесту в лютому 2014 року.

Що відомо про справу проти Лебедєва

  • Печерський райсуд Києва заочно обрав запобіжний захід Павлу Лебедєву у вигляді тримання під вартою.
  • Раніше Генеральна прокуратура оголосила в розшук колишнього міністра оборони за підозрою в сприянні правоохоронцям при розгоні Євромайдану.
  • У 2017 році у квартирі ексміністра знайшли секретні військові документи.
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