Печерський районний суд Києва дозволив проведення спеціального розслідування щодо колишнього Міністра оборони України.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Тепер слідчі ДБР зможуть здійснювати спеціальне розслідування щодо колишнього Міністра оборони України, який переховується від органів слідства та суду.

Цікаво Суд в Україні заочно арештував ексміністра оборони Лебедєва через розстріли Майдану

Зауважимо, що Павла Лебедєва разом з експрезидентом-втікачем Віктором Януковичем та колишнім головнокомандувачем ЗСУ Володимиром Заманом підозрюють у державній зраді.

У жовтні 2015 року ексміністра оборони визнали зниклим і оголосили у всеукраїнський розшук. Прокуратура підозрює його у сприянні працівникам правоохоронних органів у перевищенні влади щодо учасників акцій протесту в лютому 2014 року.

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