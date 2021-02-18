Удар по медведчуківських каналам: чи справді Зеленського наче "підмінили" – опитування
Протягом лютого 2021 року президент Володимир Зеленський зробив низку жорстких рішень, які вкрай позитивно здивували частину українців. Наприклад, глава держави підписав указ, яким заблокували медведчуківські телеканали.
Джерело:24 канал
24 канал пропонує і вам висловити свою думку щодо того, чи справді Зеленського наче "підмінили".
До речі Яким буде ефект від закриття медведчуківських каналів: опитування
Останні рішення Зеленського
- Рада національної безпеки та оборони 2 лютого застосувала санкції проти Тараса Козака – нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" та соратника кума Путіна Віктора Медведчука. Указ підписав президент Володимир Зеленський.
- Таким чином медведчуківські телеканали ZIK, NewsOne, "112 Україна" припинили мовлення.
- Крім того, президент скликає ще одне засідання РНБО, частина якого буде закритою. Нардепи стверджують, що обговорюватимуть загострення на Донбасі.
- Крім того, на засіданні нібито планують розглянути запровадження санкції проти бізнес-структур, ймовірно, пов'язаних з Медведчуком.
- Зауважимо, 17 лютого Зеленський змінив склад РНБО. Туди увійшла міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.
- До слова, напередодні Служба безпеки України оголосила підозру проросійському блогеру Анатолію Шарію за двома статтями. Одна стосується держзради, інша – порушення рівноправності людей залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань.
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