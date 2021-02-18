Протягом лютого 2021 року президент Володимир Зеленський зробив низку жорстких рішень, які вкрай позитивно здивували частину українців. Наприклад, глава держави підписав указ, яким заблокували медведчуківські телеканали.

24 канал пропонує і вам висловити свою думку щодо того, чи справді Зеленського наче "підмінили".

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