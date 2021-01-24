Науковці стверджують, що за пів години сміху в день людина буде здоровою не тільки фізично, а й ментально. Природою сміху цікавилися філософи ще у Давній Греції.

Чи продовжує життя сміх? Чи може він замінити фізичні вправи? Чи знаємо ми все про цей феномен – дізнайтесь у програмі "Обережно, міф!" на 24 каналі.

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Міф 1. Сміх продовжує життя

Лідер інтернет-скетчкому "Наші без Раші" Роман Гапачило розповів: "Мало хто знає, що під час сміху виділяються ендорфіни, які знеболюють. Людина, яка сміється, може будь-який біль переносити значно легше, ніж людина, яка чітко відстежує стан свого здоров'я".

Коли людина щиро і голосно сміється виділяється велика кількість ендорфінів і енцефалітні внутрішніх органів які покращують наш настрій та підвищують життєвий тонус. Це сприяє продовженню і кращої якості життя,

– зазначила лікарка-психіатриня Ольга Юрценюк.

Під час сміху залучаються понад 80 різних м'язів різних. Також прискорюється серцебиття, покращується кровообіг всіма внутрішніми органами. Це призводить до того, що покращуються обмінні процеси, робота внутрішніх органів і систем.

"Дійсно, сміх продовжує життя, якщо він є виразом доброї соціалізації людини. Людина, яка почуває себе комфортно серед інших і спілкується через сміх, вона амортизує проблеми свого життя, зокрема і стресовості", – відзначив психіатр Олег Чабан.

Міф 2. Сміх без причини – ознака зниженого інтелектуального рівня

Сміх – дуже складне поняття, яке характерне тваринам, особливо високосоціалізованим тваринам. Тому просто розглядати сміх без причини, як ознака низького IQ, не можна.



Що означає сміх без причини / Фото Getty Images

Ознака захворювання

Бувають ситуації, коли людина сміється без причини і це є ознакою захворювань:

зниженої олігофренії;

психічних захворювань таких як маніакальний стан.

Не тільки люди можуть сміятися. Наприклад, одна лісозаготівельна компанія із Орегону, вирішила розсмішити і ліс: висадивши у певному порядку вічнозелену ялицю та модрину, листочки, якої щоосені жовкнуть та згодом опадають.

Як сміється ліс: дивіться відео

Сміються ще собаки та шимпанзе. Ба більше, навіть щурів можна розсмішити. Якщо їх полоскотати, то вони видають ультразвукові сміхоподібні вокалізації.

Міф 3. Довготривалий сміх може замінити фізичні вправи

Сміх, як відзначив професор Олег Чабан, дозволяє тримати себе у хорошій фізичній формі. Водночас елементарна півгодинна пробіжка в 10, а то і в сотню разів більше спалить калорії, ніж сміх.

Коли люди у родині багато сміються, то вони стають витривалішими до зовнішніх впливів, зокрема до розчарувань життя,

– відзначив Чабан.

Зазначимо! Дитина упродовж дня може сміятися приблизно 300 – 400 разів, а от доросла людина усього 10 – 15 разів на день.

Водночас сміятися потрібно щиро, невимушено, дружньо, весело, а не нахабно, ворожо, саркастично чи нервово. Виявляється, сміятися над чиїмись невдачами чи курйозами – теж закладено природою.



Що може замінити довготривалий сміх / Фото Getty Images

Ефект Чапліна

Ми піддаємося ефекту Чарлі Чапліна, бо підсвідомо радіємо, що не опинилися у подібній ситуації, змогли її передбачити та не вскочити у подібну халепу. Бо тоді треба було б сміятися над собою.

Міф 4. Сміятися над собою, як і усміхатися собі – це нездорова ознака

"Найкориснішим та найпростішим методом розвитку позитивного мислення є посміхатися самому собі, навіть якщо не дуже весело. Тоді імпульси від лицевих м'язів лицевих ідуть в мозок. Він розуміє, що людина усміхається і дає відповідну реакцію до внутрішніх органів. Тоді починає прискорювати серцебиття і запускається процес покращення твого настрою", – розповіла лікарка Юрценюк.

Міф 5. Кількість і якість українського гумору зменшується

Сучасний простір – соціокультурний. Він має велике значення для почуття гумору, для формування його розуміння і впливає на сміх людей.



Яка ситуація з українським гумором / Фото Getty Images

Роман Гапачило відзначив, що український гумор еволюціонує, його форми змінюються. "Ми беремо участь у створенні українського контенту і хочемо, щоб він був гострий", – додав гуморист.

Міф 6. У соцмережах – усі усміхнені та щасливі, окрім мене

Якщо проаналізувати, скільки усміхнених фотографій є у соцмережах, складається враження, що людство стало максимально щасливим. Але це неправда.

Люди відіграють якісь ролі, які закінчуються великим розчаруванням. Немає природної реакції: незадоволення, гніву. Є тільки одна фальшива посмішка, яку хтось колекціонує за лайками,

– сказав Чабан.

Рівень щастя українців – один із найнижчих у світі. Якщо ви відчуваєте, що рівень стресу зашкалює – зверніться до сміхотерапії.

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Ще із 70-их років минулого століття це був доволі популярний метод боротьби із перенавантаженням, хронічними хворобами, просто поганим настроєм та невіглаством.