Поліція досі проводить слідство у кримінальних провадженнях про підпали автомобілів народного депутата Гео Лероса й екскерівника Офісу Президента Андрія Богдана. У справах ще не провели всі необхідні експертизи.

У розслідуванні справи щодо ситуації з автомобілем програми "Схеми" правоохоронці просунулися "трохи далі". Про це заявив керівник Національної поліції України Ігор Клименко в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

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Справа Лероса та Богдана

За словами Клименка, одна з основних версій у справі про згорілий автомобіль Гео Лероса стосується його діяльності як народного депутата. Правоохоронці призначили низку експертиз, зокрема, пожежно-технічну та молекулярно-генетичну.

Те ж стосується і підпалу автомобіля Андрія Богдана. У цій справі також ще не закінчені експертизи,

– уточнив він.

Важливо. Автомобіль колишнього "слуги" Гео Лероса підпалили 28 серпня 2020 року в Києві. Сам депутат не постраждав.



Електромобіль Tesla екссоратника Зеленського Андрія Богдана підпалили на парковці в ніч на 11 серпня 2020 року. Богдан заявив, що у такий спосіб його намагається залякати влада, з якою він розійшовся.

Справа з автомобілем "Схем"

У розслідуванні ситуації з автомобілем програми "Схеми" є певні зрушення.

Правоохоронці вже висунули підозру 3 фігурантам кримінального провадження. Одного з них вдалося затримати, однак він вийшов під заставу у 170 тисяч гривень, яку призначив суд.

Двом іншим фігурантам поліцейські оголосили підозру заочно.

Клименко уточнив, що у поліції розуміють, хто це замовив, але називати імені не став, посилаючись на таємницю слідства.

Зверніть увагу! Автомобіль програми журналістських розслідувань "Схеми" підпалили вночі 17 серпня 2020 року у Броварах. У редакції впевнені, що це сталося через їхню розслідувальну діяльність. ДСНС засвідчила, що це був підпал. У вересні водію програми купили новий автомобіль за 260 тисяч гривень.