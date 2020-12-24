Підпал автомобілів Лероса та Богдана: у справах досі триває слідство
Поліція досі проводить слідство у кримінальних провадженнях про підпали автомобілів народного депутата Гео Лероса й екскерівника Офісу Президента Андрія Богдана. У справах ще не провели всі необхідні експертизи.
У розслідуванні справи щодо ситуації з автомобілем програми "Схеми" правоохоронці просунулися "трохи далі". Про це заявив керівник Національної поліції України Ігор Клименко в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".
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Справа Лероса та Богдана
За словами Клименка, одна з основних версій у справі про згорілий автомобіль Гео Лероса стосується його діяльності як народного депутата. Правоохоронці призначили низку експертиз, зокрема, пожежно-технічну та молекулярно-генетичну.
Те ж стосується і підпалу автомобіля Андрія Богдана. У цій справі також ще не закінчені експертизи,
– уточнив він.
Справа з автомобілем "Схем"
- У розслідуванні ситуації з автомобілем програми "Схеми" є певні зрушення.
- Правоохоронці вже висунули підозру 3 фігурантам кримінального провадження. Одного з них вдалося затримати, однак він вийшов під заставу у 170 тисяч гривень, яку призначив суд.
- Двом іншим фігурантам поліцейські оголосили підозру заочно.
- Клименко уточнив, що у поліції розуміють, хто це замовив, але називати імені не став, посилаючись на таємницю слідства.
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