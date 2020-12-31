У НАБУ та САП вважають, що через "безпрецедентний опір" з боку окремих осіб Офісу генпрокурора та Печерського райсуду Києва, міністр часів президента Януковича Микола Злочевський може уникнути відповідальності за тяжкий корупційний злочин.

Про це мовиться у повідомленні, оприлюдненому на сайті НАБУ. У бюро зауважують, що ексміністр екології та природних ресурсів у змові з посадовцями податкових органів влітку організували підкуп керівників НАБУ та САП.

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Злочевський хотів, аби закрили кримінальне провадження проти нього у справі про заволодіння та подальшу легалізацію коштів, виділених Національним банком як рефінансування приватному "Реал Банку".

Детективи НАБУ викрили пособників ексміністра в червні 2020 року, одразу після надання ними неправомірної вигоди у 5 мільйонів доларів США в інтересах ексміністра. Це – найбільший в історії України задокументований хабар правоохоронцям,

– йдеться у повідомленні.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ завершили на початку грудня. Прокурори визнали зібрані докази достатніми для скерування справи до суду. Наразі триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи.

"Попри той факт, що справа вже розслідувана, Печерський районний суд міста Києва 24 грудня таємно, без участі прокурорів САП, ухвалив рішення, яким фактично зобов’язав генерального прокурора забрати провадження в НАБУ та передати до іншого органу досудового розслідування", – додають у НАБУ.

Там вважають: рішення Печерського райсуду є незаконним, оскільки закон прямо забороняє передавати справи Національного бюро до інших органів досудового розслідування.

"Суд відмовився надати відповідну ухвалу прокурорам САП, натомість надав її всупереч законодавству, представнику Офісу Генерального прокурора, який не є прокурором у справі та не може брати участь у процесуальних діях.Змушені констатувати, що замість протидії незаконним діям суду, Офіс Генерального прокурора натомість сприяє їхній легітимізації", кажуть у бюро.

Крім того, у НАБУ кажуть, що "такої кількості явно незаконних дій органів прокуратури та органів судової влади не спостерігали за весь період існування антикорупційних органів".

Через суспільний резонанс, НАБУ також розсекретило записи перемовин учасників злочину.

"Плівки Злочевського": спроба підкупу керівників НАБУ та САП – відео

На іншому відео, оприлюдненому НАБУ, зафіксовано момент затримання одного з підозрюваних та його погрози детективу вогнепальною зброєю. Зупинити опір та змусити скласти зброю вдалося лише після повідомлення про відеофіксацію слідчої дії.

Дивіться відео затримання:

Зверніть увагу! У червні 2020 року правоохоронці затримали 3 осіб на хабарі керівництву НАБУ та САП. Це був рекордний в історії України хабар – 6 мільйонів доларів. Гроші пропонували за закриття кримінальної справи, в якій фігурує Злочевський.

Справа Злочевського: коротко