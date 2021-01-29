Справа затриманої ветеранки Котеленець: очільниця Мінветеранів Лапутіна хоче взяти її на поруки

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила про готовність взяти на поруки ветеранку Вікторію Котеленець (позивний "Фортуна"). Також чиновниця запропонувала запровадити інститут ветеранського омбудсмена.

Джерело: Юлія Лапутіна

За її словами, Мінветеранів вважає, що ті, хто боронив і боронить Україну, потребують захисту, ефективної правової підтримки та допомоги. Про це Лапутіна написала у фейсбуці.

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Я – готова особисто взяти на поруки Вікторію Котеленець,

– заявила вона.

На чому ще акцентувала Лапутіна

Міністерка наголосила: з початком російської збройної агресії кількість випадків, коли захисники потрапляють у гострі ситуації та потребують юридичного захисту, весь час зростає. Але у державі не вистачає системних правових механізмів щодо людей, які захистили Україну та мають у серці підвищене почуття справедливості й гідності.

Наразі, окрім суспільного тиску та застосування такого гуманного запобіжного заходу як поручительство у суді, інші дієві механізми у державі до цього часу, на жаль, не запроваджено. Фактично, суспільний механізм є, а правового немає. І це створює велику прогалину у можливості ухвалення гідного рішення,

– підкреслила Лапутіна.

З огляду на вищевикладене вона акцентує на надзвичайній актуальності щодо створення інституту Ветеранського Омбудсмена.

"Захист захисників і захисниць України – це беззаперечний, базовий принцип європейської держави", – констатувала очільниця Мінветеранів.

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