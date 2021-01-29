Справа затриманої ветеранки Котеленець: очільниця Мінветеранів Лапутіна хоче взяти її на поруки
Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила про готовність взяти на поруки ветеранку Вікторію Котеленець (позивний "Фортуна"). Також чиновниця запропонувала запровадити інститут ветеранського омбудсмена.
Джерело: Юлія Лапутіна
За її словами, Мінветеранів вважає, що ті, хто боронив і боронить Україну, потребують захисту, ефективної правової підтримки та допомоги. Про це Лапутіна написала у фейсбуці.
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Я – готова особисто взяти на поруки Вікторію Котеленець,
– заявила вона.
На чому ще акцентувала Лапутіна
Міністерка наголосила: з початком російської збройної агресії кількість випадків, коли захисники потрапляють у гострі ситуації та потребують юридичного захисту, весь час зростає. Але у державі не вистачає системних правових механізмів щодо людей, які захистили Україну та мають у серці підвищене почуття справедливості й гідності.
Наразі, окрім суспільного тиску та застосування такого гуманного запобіжного заходу як поручительство у суді, інші дієві механізми у державі до цього часу, на жаль, не запроваджено. Фактично, суспільний механізм є, а правового немає. І це створює велику прогалину у можливості ухвалення гідного рішення,
– підкреслила Лапутіна.
З огляду на вищевикладене вона акцентує на надзвичайній актуальності щодо створення інституту Ветеранського Омбудсмена.
"Захист захисників і захисниць України – це беззаперечний, базовий принцип європейської держави", – констатувала очільниця Мінветеранів.
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Хто така Вікторія Котеленець і головне про її затримання
- Вона – військовослужбовиця, ветеранка Антитерористичної операції з позивним "Фортуна".
- Її мати – волонтерка. А чоловік – лейтенант українських Збройних сил.
- 19 січня Вікторія приїхала до Києва отримати посвідчення учасника бойових дій. Такий статус їй надали ще 3 грудня.
- Натомість жінку затримали поліцейські за підозрою в конвоюванні українських полонених у 2014 році на "параді" в Донецьку.
- Підставою стали "фотографії, які це доводять".
- За словами військовослужбовиці Олени Білозерської, Котеленець улітку 2014 року мала темну коротку зачіску, яка за місяць не могла відрости у довге біле волосся.
- Цікаво, що звинувачення у бік Вікторії Котеленець вперше з'явилися у 2015 – через фото, на якому схожа за рисами обличчя жінка конвоює українських полонених у "ДНР" у 2014 році. Після цього жінку неодноразово допитували в СБУ.
- Наразі Котеленець перебуває під вартою. 3 лютого Київський апеляційний суд продовжить розгляд скарги на запобіжний захід.
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