Детективи НАБУ і прокурори САП 28 грудня вже завершили розслідування за підозрою сину бізнес-партнера Порошенка Ігорю Гладковському. Там з'ясували, що він був причетний до корупційних схем в Укроборонпромі разом з низкою осіб.

Про підозру Гладковському оголошувало НАБУ 21 грудня. Про результат розслідування повідомили у пресслужбі НАБУ.

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Що встановили слідчі

Як встановили під час розслідування, у 2015 – 2017 роках молодший Гладковський разом з іншими особами був причетний до корупційної схеми, згідно з якою підприємствам Укроборонпрому постачали товари невідомого походження.

ТОВ "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції при укладанні договорів і розрахунків з підприємствами Укроборонпрому,

– зазначили в НАБУ.

Саме у такий спосіб Гладковський отримував гроші. Згідно з домовленостями, його сума повинна була скласти 50% від загального незаконного прибутку.

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Скільки грошей він отримував

Як відомо, тільки за одним договором Гладковський отримав 950 тисяч гривень. Слідчі запевнили, що це не поодинокий випадок, однак інші факти наразі досліджують.

У НАБУ додали, що через схему в Укроборонпром завезли товарів на суму приблизно 165 мільйонів гривень. Однак найцікавішим є те, що у бюджет не надійшло понад 49 мільйонів, з них:

25 мільйонів – податок на додану вартість;

23 мільйони – податок на прибуток.

Важливо! У НАБУ не називали прізвища підозрюваного. Попри це, раніше про скандал говорили журналісти Bihus.info. Там називали такі ж факти та суми збитків, завданих державі, використовуючи цю схему.

Корупційні схеми в Укроборонпромі: коротко