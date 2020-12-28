Справа Укроборонпрому: розслідування за підозрою молодшому Гладковському завершили
Детективи НАБУ і прокурори САП 28 грудня вже завершили розслідування за підозрою сину бізнес-партнера Порошенка Ігорю Гладковському. Там з'ясували, що він був причетний до корупційних схем в Укроборонпромі разом з низкою осіб.
Про підозру Гладковському оголошувало НАБУ 21 грудня. Про результат розслідування повідомили у пресслужбі НАБУ.
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Що встановили слідчі
Як встановили під час розслідування, у 2015 – 2017 роках молодший Гладковський разом з іншими особами був причетний до корупційної схеми, згідно з якою підприємствам Укроборонпрому постачали товари невідомого походження.
ТОВ "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції при укладанні договорів і розрахунків з підприємствами Укроборонпрому,
– зазначили в НАБУ.
Саме у такий спосіб Гладковський отримував гроші. Згідно з домовленостями, його сума повинна була скласти 50% від загального незаконного прибутку.
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Скільки грошей він отримував
Як відомо, тільки за одним договором Гладковський отримав 950 тисяч гривень. Слідчі запевнили, що це не поодинокий випадок, однак інші факти наразі досліджують.
У НАБУ додали, що через схему в Укроборонпром завезли товарів на суму приблизно 165 мільйонів гривень. Однак найцікавішим є те, що у бюджет не надійшло понад 49 мільйонів, з них:
- 25 мільйонів – податок на додану вартість;
- 23 мільйони – податок на прибуток.
Корупційні схеми в Укроборонпромі: коротко
- Корупційні схеми в Укроборонпромі організовували упродовж 2015 – 2017 років. Одним з підозрюваних є Ігор Гладковський – син бізнес-партнера 5 президента Петра Порошенка.
- Головним діянням було те, що в Укроборонпром постачали товари невідомого походження. Посередником було ТОВ "Оптимумспецдеталь".
- Участь у цих схемах брали 8 людей. Варто зазначити, що 2 з них вже засуджені.
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