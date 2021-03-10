Строки у справі щодо заступника голови Офісу Президента завершені. З цим мало що можна вдіяти, тож, ймовірно, Олег Татаров уникнув відповідальності.

Водночас через це може погіршитись співпраця з міжнародними партнерами, адже з людьми, які "відмазують" підозрюваних у корупції чиновників Офісу Президента – ніхто меморандуми не підписує. Про це розповів член Автомайдану та юрист Центру протидії корупції Вадим Валько.

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"Мені здається, що справа Татарова уже офіційно злита, що ніякого запобіжного заходу не буде. Фактично він уник відповідальності через недбалість працівників Офісу генпрокурора, Служби безпеки України та особисто Ірини Венедіктової", – заявив Валько.

Він пояснив, що строки розслідування завершились 1 березня 2021 року, тож яке б рішення апеляційна палата зараз не приймала – строки назад уже не повернути.

Після цих строків проводити жодні слідчі дії та клопотати про обрання запобіжних заходів уже не можна,

– зазначив юрист Центру протидії корупції.

За його словами, змінити відповідне рішення, ймовірно, не вийде, оскільки Кримінально-процесуальний кодекс просто забороняє оскаржувати рішення, яким було відмовлено у продовженні строків.

Вадим Валько про справу Олега Татарова: дивіться відео

Чи міг ВАКС вплинути на справу

Антикорупційний суд міг повністю зламати схему щодо "відмазування" Олега Татарова від потенційної кримінальної відповідальності, сказав Вадим Валько.

Проте він зауважив, що без матеріалів справи суддям ВАКС фактично неможливо ухвалити будь-яке рішення, тому що офіційно матеріалів справи у них немає.

"Якщо, наприклад, ВАКС отримав би матеріали Печерського суду, то, ймовірно, всі ці рішення були б скасовані не тільки де-факто, а і де-юре Ірина Венедіктова опинялася б у дуже поганій ситуації", – сказав юрист.

Зверніть увагу! 10 березня у ЦПК повідомили, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова не передала до суду матеріали у справі Олега Татарова. У Центрі протидії корупції назвали це "тотальним ігноруванням законних вимог ВАКС".

Справа щодо Олега Татарова: коротко