Немає жодних перспектив, – юрист про справу Татарова у СБУ
Справу Олега Татарова раптово з незрозумілих причин передали з Національного антикорупційного бюро у Службу безпеки України. Підозрюють, що через такі дії може бути втручання у правоохоронні органи. Якщо справа й надалі перебуватиме у СБУ – немає жодних перспектив, що її розслідуватимуть.
Річ у тім, що докази, які збиратимуть, не будуть дійсними. Таку думку висловив в ефірі 24 каналу юрист "Центру протидії корупції" Вадим Валько.
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"Перспектив нема жодних, будь-які докази, які будуть зібрати слідчі СБУ, рішення, які будуть приймати прокурори Офісу генпрокурора – вони будуть недопустимими в майбутньому, якщо справа перейде до суду і буде завершена", – сказав Валько.
Юрист пояснив, що справа перебуває в неуповноважених посадових осіб, а тому вони не мають права використовувати докази. Єдине, що вони можуть – передати справу в НАБУ.
Я очікую, що рішення Печерського суду, яким зобов'язали Венедіктову передати справу від НАБУ до СБУ, буде скасоване,
– підсумував Валько.
Чи прийдуть прокурори на повторне засідання
Як зазначив Валько, є великі шанси, що 30 грудня прокурори все ж прийдуть на засідання, адже вони отримають повістки з суду.
Сьогоднішнє засідання (28 грудня – 24 канал) – це було перше засідання, коли було зрозуміло, що прокурорів САП усунули від справи,
– зауважив юрист.
"Ще минулого засідання не було зрозуміло, хто є прокурором у цій справі. Нагадаю, що клопотання подавали прокурори САП і погоджували його вони, але з незрозумілих причин Офіс генпрокурора усунув САП і НАБУ від цієї справи", – додав Валько.
Чи було втручання у діяльність органів
За словами юриста, Ірина Венедіктова прийняла рішення змінити групу прокурорів у справі, адже там начебто є неабияка складність. Однак ця підстава не передбачена Кримінально-процесуальним кодексом.
Дійсно, можна вбачати втручання у діяльність правоохоронного органу. Я сподіваюсь, що детективи, які є професіональними слідчими, зможуть у належний спосіб розслідувати цю справу,
– заявив Валько.
Справа Татарова: головне
- Заступника голови Офісу Президента Олега Татарова звинувачують у причетності до справи розкрадання квартир Нацгвардії. До слова, там мовиться про збитки на суму 81 мільйон гривень.
- Фігурантом справи є також експрезидент "Укрбуду" Максим Микитась. Саме він заявив, що Татаров домовлявся про те, аби написали позитивну експертизу на користь компанії-забудовника. Також Татаров нібито міг бути посередником у передачі хабаря.
- 18 грудня САП оголосила підозру Татарову. Вищий антикорупційний суд 28 грудня мав обрати йому запобіжний захід, однак цього не сталось.
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