Справу Олега Татарова раптово з незрозумілих причин передали з Національного антикорупційного бюро у Службу безпеки України. Підозрюють, що через такі дії може бути втручання у правоохоронні органи. Якщо справа й надалі перебуватиме у СБУ – немає жодних перспектив, що її розслідуватимуть.

Річ у тім, що докази, які збиратимуть, не будуть дійсними. Таку думку висловив в ефірі 24 каналу юрист "Центру протидії корупції" Вадим Валько.

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"Перспектив нема жодних, будь-які докази, які будуть зібрати слідчі СБУ, рішення, які будуть приймати прокурори Офісу генпрокурора – вони будуть недопустимими в майбутньому, якщо справа перейде до суду і буде завершена", – сказав Валько.

Юрист пояснив, що справа перебуває в неуповноважених посадових осіб, а тому вони не мають права використовувати докази. Єдине, що вони можуть – передати справу в НАБУ.

Я очікую, що рішення Печерського суду, яким зобов'язали Венедіктову передати справу від НАБУ до СБУ, буде скасоване,

– підсумував Валько.

Довідка. 28 грудня Олегу Татарову не обрали запобіжний захід через те, що прокурори не прийшли на засідання. Суд перенесли на 30 грудня.

Чи прийдуть прокурори на повторне засідання

Як зазначив Валько, є великі шанси, що 30 грудня прокурори все ж прийдуть на засідання, адже вони отримають повістки з суду.

Сьогоднішнє засідання (28 грудня – 24 канал) – це було перше засідання, коли було зрозуміло, що прокурорів САП усунули від справи,

– зауважив юрист.

"Ще минулого засідання не було зрозуміло, хто є прокурором у цій справі. Нагадаю, що клопотання подавали прокурори САП і погоджували його вони, але з незрозумілих причин Офіс генпрокурора усунув САП і НАБУ від цієї справи", – додав Валько.

Чи було втручання у діяльність органів

За словами юриста, Ірина Венедіктова прийняла рішення змінити групу прокурорів у справі, адже там начебто є неабияка складність. Однак ця підстава не передбачена Кримінально-процесуальним кодексом.

Дійсно, можна вбачати втручання у діяльність правоохоронного органу. Я сподіваюсь, що детективи, які є професіональними слідчими, зможуть у належний спосіб розслідувати цю справу,

– заявив Валько.

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