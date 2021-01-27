Порятунок Татарова: у Венедіктової намагалися відкликати скаргу САП

Офіс генпрокурора намагався відкликати скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вона передбачає передачу справи заступника голови Офісу Президента Олега Татарова Службі безпеки України.

Джерело: Центр протидії корупції

Що відомо про постанову

Постанова Печерського суду передбачає передачу "справи Укрбуду", фігурантом якої є Олег Татаров, від Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.

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Однак в НАБУ заявили, що рішення щодо їхніх проваджень може розглядати лише Вищий антикорупційний суд. Через це САП подала до суду відповідну скаргу.

Реакція Офісу генпрокурора

Однак в Офіс генпрокурора її намагались відкликати. За інформацією Центру протидії корупції, робив це прокурор Грицана, який веде справу замість незаконно усунених прокурорів САП.

Окрім цього, прокурори Венедіктової 21 січня змінили підозру колишньому власнику "Укрбуд Девелопмент" Максиму Микитасю. Все, аби "вивести справу з-під юрисдикції ВАКС і закласти фундамент для виведення з провадження Татарова".

В чому підозрюють Татарова