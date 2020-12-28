Справу заступника голови Офісу Президента Олега Татарова активно обговорюють. Вже й Татаров висловлював свою позицію щодо його ймовірної причетності у корупційній схемі. Однак президент Володимир Зеленський мовчить та вдає, ніби нічого не відбувається попри те, що йому це точно не вигідно.

Значно вигіднішим варіантом було б "скинути" Татарова та уникнути скандалу. Таку думку висловив в ефірі 24 каналу політичний експерт Олег Саакян.

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Чому Зеленський не звільняє Татарова

Експерт назвав ситуацію в Офісі Президента "танцями на граблях".

Вони тримаються за свого (Татарова – 24 канал). Татаров – частина Офісу Президента,

– пояснив Саакян.

За його словами, Татаров не є найближчим оточенням президента, однак він є частиною корпоративної системи, тому його захищатимуть всі разом.

Президент у складному становищі

Саакян розповів, що скандал з Татаровим поставив Зеленського у складне становище. Президент ніби "на розтяжці".

► З одного боку, звільнити Татарова було б набагато легше і електорально вигідніше.

"Зараз це буде постійний головний біль і постійні електоральні ризики для Зеленського", – сказав Саакян.

► З іншого боку, якщо піти таким шляхом – тоді "підмиється" лояльність всередині команди, адже в українській політиці "своїх не здають".

Саакян зауважив, якщо президент і надалі не звертатиме увагу на справу Татарова та ігноруватиме його присутність в ОП – він спалить себе рейтингово та отримає корупційний скандал та негатив.

Чи впаде рейтинг президента

Якщо Зеленський не звільнить Татарова, то його рейтинг може впасти, однак не одразу.

"Зараз, найімовірніше, ні. Це буде відкладений результат. Коли з'явиться ще 1 – 2 корупційні скандали, тоді це виглядатиме як система і згадають Татарова, це буде на устах усіх опонентів", – зазначив Саакян.

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Він зауважив, що так було і з Порошенком. Коли спалахнув скандал з Гладковським, про нього говорили, але він електорально не мав жодних результатів.

"Згадали про скандал, коли з'явився ворог. Тоді ситуація з Гладковським стала одним з великих цвяхів, який Порошенко недооцінив спочатку", – підсумував Саакян.

Детальніше про скандал – за посиланням.

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