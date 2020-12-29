Система МВС має у справі Олега Татарова очевидний конфлікт інтересів. Усе через те, що хабар, який йому інкримінують, пов'язаний з організацією експертизи в структурах органа.

У МВС також хочуть захистити свою експертну установу, у якій купували експертизу. Про це заявила юристка Центру протидії корупції Олена Щербан в ефірі 24 каналу.

Читайте також Поліція і прокуратура просить суд взяти Микитася під варту

За її словами, наразі підозріло, що нова справа щодо Максима Микитася з'явилася в поліції, яка підпорядковується МВС. Також виникають питання через те, що це сталося після того, як Микитась вийшов з СІЗО, давши свідчення проти Татарова.

Навіть Микитась перебуває тепер під охороною, адже для його життя є реальні загрози. Це може бути також спробою знову посадити Микитася у СІЗО,

– наголосила юристка.

Щербан заявила, що перебування в СІЗО для таких осіб-викривачів є більш небезпечним, ніж перебування під домашнім арештом. Юристка припустила, що в сукупності усі факти свідчать про системні заходи для захисту Татарова. Через це відповідальність у справі лежить на Офісі Президента та Офісі Генпрокурора.

До теми Нова підозра Микитасю: в НАБУ занепокоєні діями поліції

Чи має Татаров вплив у справі

За словами Щербан, Татаров має важелі впливу на правоохоронців. Усі дії щодо тимчасового зупинення його повноважень не мають жодної юридичної сили. Як зазначила юристка, єдине, що могло допомогти усунути Татарова від виконання ним обов'язків – офіційне відсторонення від посади. Це міг зробити лише президент.

Щербан припустила, що відкриття за таких дивних обставин нової справи проти Микитася може бути одним з важелів впливу Татарова.

Читайте також Поліція обшукує будинок Микитася щодо справи про викрадення людини, – Бутусов

"Це є відповідальністю Зеленського, який не відсторонив Татарова та не продемонстрував суспільству, що готовий сприяти правосуддю у цій справі. Він банально захищає корупціонера у власному Офісі" – наголосила вона.

Хто представлятиме сторону обвинувачення

Щербан заявила, що згідно з законом, сторону обвинувачення мають представляти прокурори. Однак вона переконана, що 30 грудня 2020 року розгляд справи Татарова не відбудеться, адже дії з врученням підозри Микитасю покликані затягнути розгляд справи.

Нова підозра Микитасю: коротко