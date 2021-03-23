Справу одіозного судді Вовка розвалює Вища рада правосуддя: гучні факти

Джерело:"Правосуддя по-новому" на 24 каналі
Розслідування справи щодо голови окружного адмінсуду міста Києва Павла Вовка та його поплічників зустрілось з опором системи. На їх захист стала Вища рада правосуддя, а потім доєднався Печерський суд.
Вовку активно підігравало і керівництво Офісу генпрокурора. Його команда таки заблокувала подальше розслідування. Ключову роль теж зіграла Вища рада правосуддя.
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Національне антикорупціоне бюро розслідувань оголосило підозри у захопленні влади голові суду Павлу Вовку та ще 6 суддям зокрема:
Окрім того, підозрюваними є ексголова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк та 2 колишні члени Вищої кваліфікаційної комісії:
Реальне покарання винних у цій справі могло зламати систему керованого кривосуддя. Уникнення відповідальності навпаки означатиме її перемогу та істотне укріплення. Система пручалась та залучала свої найпотужніші сили. На захист компанії Вовка одразу ж виступила Вища рада правосуддя.
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У вересні 2020 року там повністю відмовились відсторонити суддів Окружного адмінсуду. У ВРП вирішили, що суддям взагалі не вручені підозри, а тому вони не є підозрюваними.
Така підтримка ВРП не була сюрпризом, адже з оприлюднених НАБУ плівок очевидно, що Вовк має величезний вплив на неї. Він не лише давав вказівки, які рішення необхідно ухвалювати, але й впливав на обрання голови ВРП. Головною метою його команди стало забрати справу у НАБУ та Вищого антикорсуду.
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Очевидно, вони були впевнені, що у будь-якому іншому органі слідства та суді їм вдасться все вирішити. В нагоді став також ще один суддя Вовк, але з Печерського суду. Це саме той суддя, якого у 2014 році гучно позбавляли недоторканості разом з суддями Оксаною Царевич та Віктором Кицюком, а потім судили за завідомо неправосудне рішення.
Суддя Євгеній Аблов звернувся у Печерський суд з клопотанням зобов'язати генеральну прокурорку забрати справу у НАБУ та передати у будь-який інший орган слідства. Справа потрапила до Вовка і він не лише вирішив, що може її розглянути, але й повністю задовольнив клопотання.
Прокурори подали оскарження цього рішення до Апеляційної палати Вищого антикорсуду. Там ще у серпні 2020 року прийняли скаргу та витребували справу. Однак Печерський суд вже понад 6 місяців не передає її для розгляду у Вищий антикорсуд.
Аналогічна схема потім була використана у справі заступника глави Офісу Президента Олега Татарова. Той самий Вовк постановив забрати її у НАБУ, а коли рішення оскаржили до Вищого антикорсуду, то він просто не передавав її.
Вовк не передав справу Татарова / Фото Громадське
Адвокат Андрій Заєць, який є захисником Вовка, подав клопотання у Печерський суд з вимогою зобов'язати Офіс генпрокурора виключити дані про підозру з реєстру. Ця справа також потрапила до Вовка. Звісно, що він задовольнив клопотання, незважаючи на позицію Верховного Суду, що такі рішення, в принципі, неможливі.
Суддя Вовк знає, що у ВРП його покриватимуть. Саме завдяки їм та Печерському суду Вовк вирішив, що може просто ігнорувати слідство. При цьому робити це особливо цинічно і показово.
Він відмовлявся ходити на допити у НАБУ, а коли детективи звернулись у Антикорсуд для обрання йому запобіжного заходу, він почав ігнорувати виклики суду.
Вовк утікав від детективів, які намагались вручити йому повістки, а потім просто викинув їх. Після цього Вищий антикорсуд ухвалив примусово привести Вовка на засідання. Однак у день засідання він пішов у відпустку та переховувався від детективів. Однак загалом суд 6 разів ухвалював рішення про його привід.
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Втім щоразу відбувалось одне й теж: Вовк брав відпустку, а коли детективи приходили за ним на роботу там казали, що його немає. У цей час він писав пости у фейсбуці, що перебуває на робочому місці, але не збирається виконувати судове рішення.
Чинний суддя системно і публічно уникає явки до суду та заявляє, що не буде виконувати судове рішення. У більшості держав це неможливо навіть уявити.
Така цинічна поведінка є грубим порушенням Кодексу суддівської етики. Лише цих фактів достатньо, щоб звільнити Вовка з посади. Їх розглядають членкині 3 ВРП, зокрема:
Минуло вже понад місяць, але жодної реакції на них немає. Тобто ВРП знову покриває Вовка, що дає йому впевненість у абсолютній безкарності. Його вирішила використати ВРП для тиску на Вищий антикорсуд. Адвокати підозрюваних подали скарги на суддю цього суду Андрія Біцюка.Зверніть увагу! Саме Біцюк постановив примусово привести Вовка й дав дозвіл на продовження терміну розслідування справи.
Ці скарги оперативно розглянули та 9 грудня відкрили дисциплінарне провадження. Підставою стало те, що Біцюк посмів не погодитись з позицією ВРП та вважав суддів ОАСК підозрюваними.
Доповідач у справі Олексій Маловацький вирішив, що Біцюк мав повернути без розгляду клопотання НАБУ про продовження терміну розслідування, тобто фактично його заблокувати.
Водночас термін розслідування необхідно було знову продовжувати. У справі – понад 16 тисяч годин записів і для того, щоб зробити їх експертиза займе багато часу. Її проводить не НАБУ, а експертні установи, які одразу ж сказали, що завершать їх у другій половині 2021 року, тому терміни потрібно продовжувати.
Засідання тривало 2 дні і спершу він тримався достойно, однак потім приєналась Вища рада правосуддя. Саме у той день, коли Біцюк мав ухвалювати рішення щодо терміну, у ВРП паралельно розглянули скаргу суддів ОАСК на нього та вирішили притягнути його до відповідальності.
Клопотання розглядав суддя Біцюк / Фото Пресслужба Антикорбюро
У той час, коли він вирішував чи продовжувати термін розслідування – його покарали саме за це. ВРП чітко попередила Біцюка, що якщо він знову продовжить термін, то його однозначно покарають аж до звільнення з посади. Тому не дивно, що після цього суддя відмовив у клопотанні НАБУ.
Українці отримали доказ, що для якісних змін у судовій системі потрібно починати з перезавантаження Вищої ради правосуддя. Зрозуміло, що справа піде до суду "сирою" і її легше буде розвалити, але це однозначно краще, ніж просто її закрити.
У НАБУ вже оголосили, що вимушені завершити розслідування та починають ознайомлювати Вовка та інших підозрюваних з матеріалами справи. Після цього її передадуть до суду. Втім коли це буде – невідомо, бо з попередніми матеріалами Вовк та його компанії ознайомлюється вже понад рік.