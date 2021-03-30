Справа Стерненка вже в Одеському апеляційному суді

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Джерело:

Одеський апеляційний суд

До Одеського апеляційного суду 29 березня надійшла кримінальна справа Сергія Стерненка щодо викрадення нардепа Сергія Щербича. Разом з нею є апеляційні скарги обвинуваченого та його захисника Андрія Писаренка.

Також надійшла апеляційна скарга заступника керівника Одеської обласної прокуратури на вирок Сергію Стерненку та Руслану Демчуку.

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Також у суді зазначили, що визначили склад колегії суддів:

  • головуючий суддя Альбіна Кадегроб;
  • суддя Руслан Котелевський;
  • суддя Вадим Прібилов.

Питання щодо відкриття провадження за вказаними апеляційними скаргами вирішать згодом.

Справа Сергія Стерненка: коротко

  • Суд на активістом Стерненком, на якому його засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі, відбувся 23 лютого.
  • Стерненка звинуватили у викраденні ексдепутата райради Сергія Щербича. Ба більше, у судді запевнили, що він хотів у такий спосіб заволодіти грошима – сумою у розмірі 300 гривень.
  • Українське суспільство вважає справу сфальсифікованою та вимагає виправдального вироку.
  • Водночас сам Стерненко називав справу політизованою. Він звинуватив мера Одеси Геннадія Труханова, генпрокурорку Ірину Венедіктову та заступника голови Офісу Президента Олега Татарова у тому, що вони тиснули на суд.
  • Одразу у день вироку по всій Україні люди зібралися на масові мітинги.
  • У Києві протест переріс у сутичку із правоохоронцями. Загалом постраждали 27 силовиків і 10 активістів.
  • Активісти оголосили безстрокову акцію.
  • Також виходили на протест під Офіс Президента у день народження Стерненка – 20 березня. Тоді будівлю розфарбували та закидали файєрами, що спричинило скандал.


Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу