Суд засудив Стерненка до 7 років тюрми

Приморський суд Одеси 23 лютого виніс вирок у справі Сергія Стерненка. Активіста засудили до 7 років та 3 місяців позбавлення волі, з конфіскацією половини майна. Суд застосував запобіжний захід у вигляді триманні під вартою.

Зауважимо, що прокуратура просила суддю про 8 років ув'язнення для Стерненка та конфіскацію майна.

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Окрім нападу, його визнали винним у незаконному зберігання зброї – травматичного пістолету. Проте за цією статтею його звільнили від відповідальності, адже сплив термін давності.

Що сказав Стерненко у суді

Він наголосив, що це – політично вмотивоване рішення, яке було продиктоване судді. "Він мав оголосити вирок ще 19 лютого, але не зробив цього. Я знаю чому – він мав написаний вирок, виправдальний", – підкреслив Стерненко.

"Але на нього тиснули Олег Татаров, Ірина Венедіктова і Геннадій Труханов. І він змінив вирок. Це вирок не мені, а вирок їм усім. Вони не зможуть закрити рота нам усім", – додав активіст.

Сподіваюся, що Ірина Венедіктова, Олег Татаров й інша шваль, яка на вас тиснула, будуть вдячні,

– звернувся Стерненко до судді під час оголошення вироку.

Стерненку оголосили вирок: дивіться відео

У чому звинували Стерненка

Активіста вважають винним у викраденні Сергія Щербіча з метою заволодіння його грошима. До речі, мовиться про 300 гривень. За словами самого Стерненка, Щербіч – тітушка та проросійський колаборант.

Щербіч є також і партійцем та депутатом "Довіряй ділам" та повністю підконтрольний меру Одеси Труханову. Труханов тричі замовляв мене вбити і за його вказівки і відкрили це та ще ряд кримінальних проваджень,

– пояснив активіст.

Щербіч написав заяву проти Стерненка ще 5 років тому і за той час він жодного разу не з'являвся у суді. "Тільки нещодавно його мало не силою привела прокурорка", – заявив активіст.

Стерненко наголосив, що уся справа проти нього ґрунтується виключно на показах Щербіча.

Що відомо про напади на Стерненка

На українського активіста Сергія Стерненка скоювали напади 4 рази. У лютому 2018 року його побили битами, а 1 травня того ж року – вистрілили в область шиї ззаду з пістолета ґумовою кулею.

У лютому 2018 року його побили битами, а 1 травня того ж року – вистрілили в область шиї ззаду з пістолета ґумовою кулею. Третій напад трапився 24 травня 2018 року. Захищаючи себе, Стерненко поранив одного з нападників, Івана Кузнєцова, через деякий час той помер.

Стерненко поранив одного з нападників, Івана Кузнєцова, через деякий час той помер. 31 серпня 2020 року під Приморським судом в Одесі на Стерненка напали учетверте. Його намагалися облити невідомою речовиною з пляшки.

Цю справу Стерненко називає "політично вмотивованою розправою мера Одеси Геннадія Труханова, яка почалася ще у 2015 році". Мовиться про те, що міський голова, ймовірно, тричі замовляв вбивство активіста.

Варто зауважити, що у 2020 році активісту оголосили підозру за статтями про умисне вбивство та носіння холодної зброї. У червні йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту – терміном на 60 діб.

Стерненко подав апеляцію. Зрештою, судді вирішили замінити цілодобовий домашній арешт на нічний домашній арешт. 29 січня його скасували, суд передав Стерненка на поруки Роману Лозинському, нардепу від "Голосу".