Приморський суд Одеси 23 лютого виніс вирок у справі Сергія Стерненка. Активіста засудили до 7 років та 3 місяців позбавлення волі, з конфіскацією половини майна. Суд застосував запобіжний захід у вигляді триманні під вартою.

Зауважимо, що прокуратура просила суддю про 8 років ув'язнення для Стерненка та конфіскацію майна.

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Окрім нападу, його визнали винним у незаконному зберігання зброї – травматичного пістолету. Проте за цією статтею його звільнили від відповідальності, адже сплив термін давності.

Що сказав Стерненко у суді

Він наголосив, що це – політично вмотивоване рішення, яке було продиктоване судді. "Він мав оголосити вирок ще 19 лютого, але не зробив цього. Я знаю чому – він мав написаний вирок, виправдальний", – підкреслив Стерненко.

"Але на нього тиснули Олег Татаров, Ірина Венедіктова і Геннадій Труханов. І він змінив вирок. Це вирок не мені, а вирок їм усім. Вони не зможуть закрити рота нам усім", – додав активіст.

Сподіваюся, що Ірина Венедіктова, Олег Татаров й інша шваль, яка на вас тиснула, будуть вдячні,

– звернувся Стерненко до судді під час оголошення вироку.

Стерненку оголосили вирок: дивіться відео

У чому звинували Стерненка

Активіста вважають винним у викраденні Сергія Щербіча з метою заволодіння його грошима. До речі, мовиться про 300 гривень. За словами самого Стерненка, Щербіч – тітушка та проросійський колаборант.

Щербіч є також і партійцем та депутатом "Довіряй ділам" та повністю підконтрольний меру Одеси Труханову. Труханов тричі замовляв мене вбити і за його вказівки і відкрили це та ще ряд кримінальних проваджень,

– пояснив активіст.

Щербіч написав заяву проти Стерненка ще 5 років тому і за той час він жодного разу не з'являвся у суді. "Тільки нещодавно його мало не силою привела прокурорка", – заявив активіст.

Стерненко наголосив, що уся справа проти нього ґрунтується виключно на показах Щербіча.