Справа Стерненка: у поліції запевнили, що не тиснули на Демчука

У поліції переконують, що не тиснули на другого фігуранта справи активіста Сергія Стерненка Руслана Демчука. Раніше про цей тиск заявляли адвокати.

Правоохоронці кажуть, що не проводили жодних слідчих дій із Демчуком. Заяви правозахисників у поліції назвали маніпулятивними та безпідставними.

До теми Руслана Демчука змушували свідчити проти Стерненка, – захисники

Яка позиція поліції

В офіційній заяві поліції зазначили, що інформація щодо тиску поліцейських на засудженого Демчука не відповідає дійсності

Поліцейські не проводили слідчих дій в Одеському СІЗО,

– мовиться у повідомленні.

Що говорили адвокати

Представники юридичної компанії "Міллер", чиї адвокати захищають Стерненка, заявили, що 2 березня близько 11:00 невідомі прийшли в СІЗО до Демчука.

Правозахисники розповіли, що люди представились поліцейськими. Вони вимагали від Демчука свідчити проти Стерненка.

Натомість обіцяли змінити запобіжний захід, вплинувши на прокурора.

Що відомо про вирок Стерненку

Приморський суд Одеси 23 лютого засудив Стерненка до 7 років 3 місяців ув'язнення з конфіскацією половини майна.

Демчук є другим обвинуваченим у справі. Його також засудили до понад 7 років в'язниці.

Справа стосується викрадення депутата райради Сергія Щербича. Фігуранти нібито хотіли забрати в нього 300 гривень та змусити піти з посади.

Адвокати заявили, що подаватимуть апеляційні скарги на вирок і застосування запобіжного заходу.

До речі, після вироку в українських містах спалахнули масові протести.



Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу