Справа Стерненка: у поліції запевнили, що не тиснули на Демчука

Джерело:Нацполіція
У поліції переконують, що не тиснули на другого фігуранта справи активіста Сергія Стерненка Руслана Демчука. Раніше про цей тиск заявляли адвокати.
Правоохоронці кажуть, що не проводили жодних слідчих дій із Демчуком. Заяви правозахисників у поліції назвали маніпулятивними та безпідставними.
До теми Руслана Демчука змушували свідчити проти Стерненка, – захисники
В офіційній заяві поліції зазначили, що інформація щодо тиску поліцейських на засудженого Демчука не відповідає дійсності
Поліцейські не проводили слідчих дій в Одеському СІЗО,
– мовиться у повідомленні.
Представники юридичної компанії "Міллер", чиї адвокати захищають Стерненка, заявили, що 2 березня близько 11:00 невідомі прийшли в СІЗО до Демчука.
Правозахисники розповіли, що люди представились поліцейськими. Вони вимагали від Демчука свідчити проти Стерненка.
Натомість обіцяли змінити запобіжний захід, вплинувши на прокурора.