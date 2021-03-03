Справа Стерненка: у поліції запевнили, що не тиснули на Демчука
У поліції переконують, що не тиснули на другого фігуранта справи активіста Сергія Стерненка Руслана Демчука. Раніше про цей тиск заявляли адвокати.
Джерело:Нацполіція
Правоохоронці кажуть, що не проводили жодних слідчих дій із Демчуком. Заяви правозахисників у поліції назвали маніпулятивними та безпідставними.
До теми Руслана Демчука змушували свідчити проти Стерненка, – захисники
Яка позиція поліції
В офіційній заяві поліції зазначили, що інформація щодо тиску поліцейських на засудженого Демчука не відповідає дійсності
Поліцейські не проводили слідчих дій в Одеському СІЗО,
– мовиться у повідомленні.
Що говорили адвокати
Представники юридичної компанії "Міллер", чиї адвокати захищають Стерненка, заявили, що 2 березня близько 11:00 невідомі прийшли в СІЗО до Демчука.
Правозахисники розповіли, що люди представились поліцейськими. Вони вимагали від Демчука свідчити проти Стерненка.
Натомість обіцяли змінити запобіжний захід, вплинувши на прокурора.
Що відомо про вирок Стерненку
- Приморський суд Одеси 23 лютого засудив Стерненка до 7 років 3 місяців ув'язнення з конфіскацією половини майна.
- Демчук є другим обвинуваченим у справі. Його також засудили до понад 7 років в'язниці.
- Справа стосується викрадення депутата райради Сергія Щербича. Фігуранти нібито хотіли забрати в нього 300 гривень та змусити піти з посади.
- Адвокати заявили, що подаватимуть апеляційні скарги на вирок і застосування запобіжного заходу.
- До речі, після вироку в українських містах спалахнули масові протести.
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