Не бачу причин називати справу Стерненка політичною, – прокурорка Одещини

Прокурорка Одеської обласної прокуратури Ганна Коломійчук прокоментувала скандальний вирок активісту Сергію Стерненку. Зазначила, що справа не була політичною.

За словами Коломійчук, активіст вчинив нібито тяжкі кримінальні правопорушення. Вона вважає, що його покарали справедливо.

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"Намагання уникнути відповідальності через спроби політизувати свою кримінальну справу не можуть мати для публічного обвинувачення будь-якого значення", – сказала прокурорка.

Як зауважила Коломійчук, українці будують цивілізоване суспільство, у якому є закон і відповідальність за свої вчинки. Саме так вона пояснила нещадний вирок Стерненку.

У справі, яку ми обговорюємо, йдеться про тяжкі кримінальні правопорушення. Я не бачу причин називати справу політичною, адже за вироком суду встановлено, що Стерненко та Демчук вчинили загальнокримінальні злочини,

– заявила Коломійчук.

Вона сказала, що Сергій Стерненко і Руслан Демчук вчинили розбій, незаконне поводження зі зброєю та викрали людину.

Протести біля суду Коломійчук назвала "тиском на Феміду".

Вирок Стерненку: коротко

Активіста Сергія Стерненка засудили до 7,3 років позбавлення волі.

Його звинуватили у викраденні і побитті Сергія Щербича, аби заволодіти 300 гривнями. Щербич раніше був депутатом російської партії.

Українці вийшли на акції протесту у різних містах країни. Зокрема, під Офісом Президента трапились сутички.

Після оголошення вироку у залі суду Стерненко заявив, що суддя переписав виправдальний вирок під тиском генпрокурорки Ірини Венедіктової, мера Одеси Геннадія Труханова та заступника голови ОП Олега Татарова. Детальніше – тут



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу