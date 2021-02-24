Не бачу причин називати справу Стерненка політичною, – прокурорка Одещини
Прокурорка Одеської обласної прокуратури Ганна Коломійчук прокоментувала скандальний вирок активісту Сергію Стерненку. Зазначила, що справа не була політичною.
Джерело:Укрінформ
За словами Коломійчук, активіст вчинив нібито тяжкі кримінальні правопорушення. Вона вважає, що його покарали справедливо.
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"Намагання уникнути відповідальності через спроби політизувати свою кримінальну справу не можуть мати для публічного обвинувачення будь-якого значення", – сказала прокурорка.
Як зауважила Коломійчук, українці будують цивілізоване суспільство, у якому є закон і відповідальність за свої вчинки. Саме так вона пояснила нещадний вирок Стерненку.
У справі, яку ми обговорюємо, йдеться про тяжкі кримінальні правопорушення. Я не бачу причин називати справу політичною, адже за вироком суду встановлено, що Стерненко та Демчук вчинили загальнокримінальні злочини,
– заявила Коломійчук.
Вона сказала, що Сергій Стерненко і Руслан Демчук вчинили розбій, незаконне поводження зі зброєю та викрали людину.
Протести біля суду Коломійчук назвала "тиском на Феміду".
Вирок Стерненку: коротко
- Активіста Сергія Стерненка засудили до 7,3 років позбавлення волі.
- Його звинуватили у викраденні і побитті Сергія Щербича, аби заволодіти 300 гривнями. Щербич раніше був депутатом російської партії.
- Українці вийшли на акції протесту у різних містах країни. Зокрема, під Офісом Президента трапились сутички.
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