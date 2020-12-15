Шевченківський райсуд Києва продовжив арешт обвинуваченим у справі вбивства трирічного сина та замаху на життя депутата облради В'ячеслава Соболєва. Засідання суду відбулося 14 грудня.

Деталі засідання

Мовиться про Андрія Лаврегу та Євгена Семенова. Самі обвинувачені не заперечували проти клопотання прокурора. Зокрема, Семенов заявив про замовлення їх вбивства, через що вони не заперечують про продовження арешту. Про це повідомляє "Громадське".

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Сторона обвинувачення, зі свого боку, вважає, що фігуранти можуть втекти, тиснути на свідків та продовжувати злочинну діяльність. Адвокати Лавреги та Семенова підтримали клопотання прокурорів, вказавши, що перебування на волі є для їх клієнтів небезпечним.

Так, суд продовжив арешт Лаврезі та Семенову на два місяці. Вже на наступному засіданні прокурори мають оголосити обвинувальний акт.

Що цьому передувало

Ще двоє ймовірних організаторів злочину – Юсуп Абуєв та Юрій Ткаченко – перебувають у міжнародному розшуку. Матеріали щодо них виділили в окреме провадження.

Натомість Олександр Раєв та Ібрагім Шахгірієв пішли на угоду зі слідством. Чоловіків засудили до умовних термінів.

Крім того, у межах окремого провадження щодо інших імовірних співучасників правоохоронці перевіряють причетність Магомеда Гуцієва на прізвисько Ахмед. Це росіянин, який користувався підробленими документами на ім'я Васамбек Боков. Нещодавно його затримали у Грузії за підозрою в підготовці вбивства журналіста Георгія Габунія.

Щодо ймовірних замовників також триває окреме розслідування.

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Коротко про вбивство сина Соболєвих: