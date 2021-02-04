Цієї ночі в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя внаслідок займання загинули 4 людини. Пожежа сталась на першому поверсі в одній із палат-боксів реанімаційного відділення, де лікують хворих на COVID-19.

Джерело: 24 канал

Є декілька версій, чому сталась пожежа. Але озвучувати їх поки відмовляються. Також не називають і винних. Про це розповіла кореспондентка запорізького видання "Форпост" Марина Кропко.

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Справа – під контролем Авакова

За її словами, на ранок 4 лютого власні джерела повідомляли журналістам про те, що в боксі, де перебували люди і загинула лікарка, вибухнув кисневий балон.

Але вже на момент приїзду очільника міністерства охорони здоров'я Максима Степанова до Запоріжжя, як розповіла журналістка, вже озвучували іншу версію. Повідомляли, що у боксі встановили нове обладнання, воно було підключене до кисню: але не до балона, а до кисневої траси.

Наразі немає інформації, за якою статтею порушено кримінальне провадження. Але є інформація, що справа перебуває під особистим контролем Арсена Авакова,

– зазначила Кропко.

Що відбувається на місці події

Кореспондентка також зауважила, що наразі на місці події працюють слідчі, вони проводять експертизи. Водночас лікарня продовжує функціонувати, окрім того поверху, на якому є реанімація.

Пожежа в запорізькій лікарні: коротко