Справа може перебувати особисто в Авакова, – журналістка про пожежу в запорізькій лікарні
Цієї ночі в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя внаслідок займання загинули 4 людини. Пожежа сталась на першому поверсі в одній із палат-боксів реанімаційного відділення, де лікують хворих на COVID-19.
Джерело: 24 канал
Є декілька версій, чому сталась пожежа. Але озвучувати їх поки відмовляються. Також не називають і винних. Про це розповіла кореспондентка запорізького видання "Форпост" Марина Кропко.
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Справа – під контролем Авакова
За її словами, на ранок 4 лютого власні джерела повідомляли журналістам про те, що в боксі, де перебували люди і загинула лікарка, вибухнув кисневий балон.
Але вже на момент приїзду очільника міністерства охорони здоров'я Максима Степанова до Запоріжжя, як розповіла журналістка, вже озвучували іншу версію. Повідомляли, що у боксі встановили нове обладнання, воно було підключене до кисню: але не до балона, а до кисневої траси.
Наразі немає інформації, за якою статтею порушено кримінальне провадження. Але є інформація, що справа перебуває під особистим контролем Арсена Авакова,
– зазначила Кропко.
Що відбувається на місці події
Кореспондентка також зауважила, що наразі на місці події працюють слідчі, вони проводять експертизи. Водночас лікарня продовжує функціонувати, окрім того поверху, на якому є реанімація.
Пожежа в запорізькій лікарні: коротко
- В ніч на 4 лютого в Запоріжжі горіла інфекційна лікарня. Врятувати не вдалось 4 людей, ще 2 – постраждали. Через пожежу відкрили кримінальну справу.
- По всі області через пожежу оголосили траур.
- Запоріжжя відвідав Максим Степанов. Він анонсував проведення перевірок у всіх лікарнях України.
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