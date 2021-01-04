Вбили журналіста Павла Шеремета ще у липні 2016 року, однак справа зрушила з місця лише через 3 роки. Підозрюваних знайшли, однак суспільство було шоковане, кого саме посадили на лаву підсудних. Як розслідували справу у 2020 році – читайте далі.

Кого підозрюють

Через 3 роки після вбивства правоохоронці синхронно провели обшуки. Це сталось одразу в декількох людей, повідомляє 24 канал.

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за участі президента Володимира Зеленського скликав пресконференцію із гучною заявою про те, що мають нарешті підозрюваних у вбивстві Шеремета.

Медика Яну Дугарь – її нібито зафіксували камери спостереження.

Дитячий хірург Юлія Кузьменко – за версією слідства, закладала вибухівку.

Військового і рок-музиканта Андрія Антоненка назвали головним організатором замаху на журналіста.



Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко та Яна Дугарь / Фото Детектор медіа

Всіх трьох нібито впізнали на записах з камер спостереження.

"Інформація, яку ви отримаєте, на жаль, є не тільки сенсаційною, а й шокує українське суспільство. За нею патріотизм перетворюється на зраду своєї країни і злочин", – сказав Аваков.

Підтримка підозрюваних

Інформація таки шокувала суспільство, адже одразу після арешту на підтримку Антоненка, Кузьменко та Дугарь вийшли сотні людей. Справу називають зшитою білими нитками, а єдиний доказ їхньої причетності – відео з камер спостереження – абсурдним.

Вся доказова база, вона виявилась "липовою". Ну і на даний момент, ну з того, що є самим очевидним. Різниця в зрості між кілером і Юлією Кузьменко, Андрієм Ріфом і Антоненком – це те, що вже не підробиш, це знають всі,

– зазначив співорганізатор акції Євген Карась.

Що кажуть експерти

Експерти з адвокатами пояснили, що відео, надане слідчими, надто поганої якості. Тому ідентифікувати, кого саме зафіксувала камера біля будинку Шеремета, просто неможливо. А інших доказів причетності підозрюваних й досі не оприлюднили.

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"Одні експертні установи кажуть, це відео непридатне і за цими відео неможливо встановити людину. Є інша експертна установа, чиї експерти кажуть, що впізнали Яну Дугарь. Цей доказ є ймовірним і не є прямим", – запевнив адвокат Яни Дугарь Микола Ороховський.

Дугарь не покидає надію

Сама Яна Дугарь зізналася, що її життя точно розділилося на "до" та "після" звинувачення. Втім, знайшла сили продовжувати навчання. І зараз, попри тиск на суд та відверте затягування справи, не полишає надії на об'єктивність процесу.

Надія є кожного разу, коли йдеш на суд, що нас почують, але що б ти не говорив – нас не чують. Абсолютно не чують,

– заявила Дугарь.

Нещодавно всім 3 підозрюваним у справі Шеремета знову продовжили запобіжні заходи:

Андрія Антоненка залишили під вартою;

Юлію Кузьменко відпустили під домашній арешт та одягнули електронний браслет;

заставу за Яну Дугарь, а це 168 тисяч гривень, зібрали волонтери.

Правозахисники наголосили, що розслідування вбивства Шеремета стало своєрідним інструментом на політичній шахівниці, а тому може затягнутися ще на кілька років.

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