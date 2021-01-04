Справа Шеремета: як розслідували вбивство у 2020 році та що змінилося
Вбили журналіста Павла Шеремета ще у липні 2016 року, однак справа зрушила з місця лише через 3 роки. Підозрюваних знайшли, однак суспільство було шоковане, кого саме посадили на лаву підсудних. Як розслідували справу у 2020 році – читайте далі.
Кого підозрюють
Через 3 роки після вбивства правоохоронці синхронно провели обшуки. Це сталось одразу в декількох людей, повідомляє 24 канал.
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за участі президента Володимира Зеленського скликав пресконференцію із гучною заявою про те, що мають нарешті підозрюваних у вбивстві Шеремета.
- Медика Яну Дугарь – її нібито зафіксували камери спостереження.
- Дитячий хірург Юлія Кузьменко – за версією слідства, закладала вибухівку.
- Військового і рок-музиканта Андрія Антоненка назвали головним організатором замаху на журналіста.
Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко та Яна Дугарь / Фото Детектор медіа
Всіх трьох нібито впізнали на записах з камер спостереження.
"Інформація, яку ви отримаєте, на жаль, є не тільки сенсаційною, а й шокує українське суспільство. За нею патріотизм перетворюється на зраду своєї країни і злочин", – сказав Аваков.
Підтримка підозрюваних
Інформація таки шокувала суспільство, адже одразу після арешту на підтримку Антоненка, Кузьменко та Дугарь вийшли сотні людей. Справу називають зшитою білими нитками, а єдиний доказ їхньої причетності – відео з камер спостереження – абсурдним.
Вся доказова база, вона виявилась "липовою". Ну і на даний момент, ну з того, що є самим очевидним. Різниця в зрості між кілером і Юлією Кузьменко, Андрієм Ріфом і Антоненком – це те, що вже не підробиш, це знають всі,
– зазначив співорганізатор акції Євген Карась.
Що кажуть експерти
Експерти з адвокатами пояснили, що відео, надане слідчими, надто поганої якості. Тому ідентифікувати, кого саме зафіксувала камера біля будинку Шеремета, просто неможливо. А інших доказів причетності підозрюваних й досі не оприлюднили.
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"Одні експертні установи кажуть, це відео непридатне і за цими відео неможливо встановити людину. Є інша експертна установа, чиї експерти кажуть, що впізнали Яну Дугарь. Цей доказ є ймовірним і не є прямим", – запевнив адвокат Яни Дугарь Микола Ороховський.
Дугарь не покидає надію
Сама Яна Дугарь зізналася, що її життя точно розділилося на "до" та "після" звинувачення. Втім, знайшла сили продовжувати навчання. І зараз, попри тиск на суд та відверте затягування справи, не полишає надії на об'єктивність процесу.
Надія є кожного разу, коли йдеш на суд, що нас почують, але що б ти не говорив – нас не чують. Абсолютно не чують,
– заявила Дугарь.
Нещодавно всім 3 підозрюваним у справі Шеремета знову продовжили запобіжні заходи:
- Андрія Антоненка залишили під вартою;
- Юлію Кузьменко відпустили під домашній арешт та одягнули електронний браслет;
- заставу за Яну Дугарь, а це 168 тисяч гривень, зібрали волонтери.
Правозахисники наголосили, що розслідування вбивства Шеремета стало своєрідним інструментом на політичній шахівниці, а тому може затягнутися ще на кілька років.
Вбивство Шеремета: останні новини
- Білоруське видання опублікувало аудіозапис розмов глави Комітету держбезпеки Білорусі Вадима Зайцева зі співробітниками елітного контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа".
- Запис став скандальним, адже там обговорювали спосіб убивства журналіста Шеремета.
- Наказав вбити журналіста нібито особисто Олександр Лукашенко.
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