Аудіозапис, на якому, ймовірно, керівництво КДБ Білорусі обговорювало вбивство журналіста Павла Шеремета, передали на експертизу. Результат вже очікують, однак про нього повідомлять лише за кілька тижнів, можливо, місяць.

Експертизу проводять українські фахівці з фоноскопічних експертиз. Про це в ефірі Громадського радіо розповів заступник очільника Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Як проводитимуть експертизу

Як зразок голосу підозрюваної особи візьмуть її публічний виступ. У такий спосіб порівнюватимуть голоси на виступі та плівках. Це роблять тоді, коли не можна допитати людину особисто.

У цьому випадку доведеться йти саме таким шляхом. Експертизи потребують часу, це складна технічна та експертно-розумова робота,

– зауважив заступник глави МВС.

Чому досліджують плівки в Україні

За словами Геращенка, вбивство Павла Шеремета відбулося на території України. Саме тому це справа, яку розслідує виключно Україна.

Геращенко додав, що інші країни можуть допомагати розкривати ці злочини "лише з доброї волі".

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У чому може виникнути проблема

"У випадку з Білоруссю, маю сумніви, що вона сприятиме цьому розслідуванню", – сказав Геращенко.

Він зауважив, що через таку ймовірну позицію Білорусі можуть виникнути проблеми. Якщо доведуть, що на плівках розмовляє представник КДБ Білорусі – його доведеться допитати. Однак цього можуть не дозволити зробити.

Та сама історія і зі свідками. Країна може відмовити у допиті свідків і тут немає варіантів, щоб примусити країни це зробити,

– наголосив Геращенко.

Слідчі допитають особу, яка опублікувала плівки

Наразі українські слідчі вирішують, коли і у який час допитати особу, яка опублікувала докази. Це допоможе їм встановити більше обставин, як саме робили ці записи.

Все відбувається із залученням третьої сторони – правоохоронних органів країни, на території якої проводиться допит.

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