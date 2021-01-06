Справа Шеремета: експертизу голосів на "білоруських плівках" вже проводять українські фахівці
Аудіозапис, на якому, ймовірно, керівництво КДБ Білорусі обговорювало вбивство журналіста Павла Шеремета, передали на експертизу. Результат вже очікують, однак про нього повідомлять лише за кілька тижнів, можливо, місяць.
Експертизу проводять українські фахівці з фоноскопічних експертиз. Про це в ефірі Громадського радіо розповів заступник очільника Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.
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Як проводитимуть експертизу
Як зразок голосу підозрюваної особи візьмуть її публічний виступ. У такий спосіб порівнюватимуть голоси на виступі та плівках. Це роблять тоді, коли не можна допитати людину особисто.
У цьому випадку доведеться йти саме таким шляхом. Експертизи потребують часу, це складна технічна та експертно-розумова робота,
– зауважив заступник глави МВС.
Чому досліджують плівки в Україні
За словами Геращенка, вбивство Павла Шеремета відбулося на території України. Саме тому це справа, яку розслідує виключно Україна.
Геращенко додав, що інші країни можуть допомагати розкривати ці злочини "лише з доброї волі".
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У чому може виникнути проблема
"У випадку з Білоруссю, маю сумніви, що вона сприятиме цьому розслідуванню", – сказав Геращенко.
Він зауважив, що через таку ймовірну позицію Білорусі можуть виникнути проблеми. Якщо доведуть, що на плівках розмовляє представник КДБ Білорусі – його доведеться допитати. Однак цього можуть не дозволити зробити.
Та сама історія і зі свідками. Країна може відмовити у допиті свідків і тут немає варіантів, щоб примусити країни це зробити,
– наголосив Геращенко.
Слідчі допитають особу, яка опублікувала плівки
Наразі українські слідчі вирішують, коли і у який час допитати особу, яка опублікувала докази. Це допоможе їм встановити більше обставин, як саме робили ці записи.
Все відбувається із залученням третьої сторони – правоохоронних органів країни, на території якої проводиться допит.
Скандальні "білоруські плівки": що відомо
- З'явились аудіозаписи, на яких чути, що нібито спецслужби Білорусі ще у 2012 році обговорювали можливість підірвати журналіста Павла Шеремета.
- Оприлюднив записи колишній спецпризначенець Ігор Макар, після чого українське МВС закликало його приїхати до Києва для проведення слідчих дій.
- За словами українських силовиків, записи підтверджують версію слідства про причетність до справи підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.
- Сторона захисту категорично з цим не згідна.
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