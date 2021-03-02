Білоруський інформатор дав цікаві свідчення у справі Шеремета, – Аваков

Джерело:інтерв'ю Авакова Дмитру Гордону
Арсен Аваков прокоментував приїзд в Україну білоруського інформатора Ігоря Макара. Він каже: свідчення цікаві, але чи оприлюднювати їх, має вирішувати генпрокурорка.
Глава МВС Арсен Аваков заявив, що після проведення ще кількох слідчих дій Венедіктова має ухвалити рішення щодо подальших кроків у розслідуванні справи Шеремета.
До речі Якщо фігурантів справи Шеремета виправдають, до обвинувачення застосують санкції, – Аваков
Ми не повинні приміряти, чи лягає це в загальну канву справи. Питання в тому, істина це чи ні,
– заявив Аваков.
Аваков зазначив: у версії білоруса побачили мотив вбивства Шеремета. Йдеться про те, що білоруські спецслужби вважали його незручною людиною. Нібито саме про мотив вбивства журналіста правоохоронці думають якнайчастіше.
Міністр нагадав, що з інформатором провели слідчі дії. "Він дав свідчення. Покази цікаві. Ще буде у нас дві цікаві слідчі дії, а потім генеральна прокурорка вирішить, чи можна цю інформацію робити публічною і що з нею робити далі", – підсумував глава МВС.