Арсен Аваков прокоментував приїзд в Україну білоруського інформатора Ігоря Макара. Він каже: свідчення цікаві, але чи оприлюднювати їх, має вирішувати генпрокурорка.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що після проведення ще кількох слідчих дій Венедіктова має ухвалити рішення щодо подальших кроків у розслідуванні справи Шеремета.

До речі Якщо фігурантів справи Шеремета виправдають, до обвинувачення застосують санкції, – Аваков

Ми не повинні приміряти, чи лягає це в загальну канву справи. Питання в тому, істина це чи ні,

– заявив Аваков.

Що розповів Макар в Україні

Аваков зазначив: у версії білоруса побачили мотив вбивства Шеремета. Йдеться про те, що білоруські спецслужби вважали його незручною людиною. Нібито саме про мотив вбивства журналіста правоохоронці думають якнайчастіше.

Міністр нагадав, що з інформатором провели слідчі дії. "Він дав свідчення. Покази цікаві. Ще буде у нас дві цікаві слідчі дії, а потім генеральна прокурорка вирішить, чи можна цю інформацію робити публічною і що з нею робити далі", – підсумував глава МВС.

"Білоруській" слід у справі Шеремета: головне

Відставний офіцер білоруського МВС Ігор Макар опублікував запис таємної наради з кабінету голови білоруського КДБ. Там нібито обговорювали замах на Павла Шеремета.

На думку захисту підозрюваних у справі – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, записи свідчать про їхню непричетність до злочину. Втім, у МВС вважають по-іншому і говорять про доведення їхньої провини.

Після того, як він опублікував плівки, з ним сконтактувалися українські дипломати. Вони запросили його дати свідчення у справі Шеремета.