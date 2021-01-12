Після року в СІЗО випадають зуби: Антоненко поскаржився на погіршення здоров'я
Музикант і волонтер Андрій Антоненко поскаржився на погіршення здоров'я. Його підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремети.
У слідчому ізоляторі лікарі надають кваліфіковану допомогу, але її недостатньо. Про це він повідомив "Суспільному".
Важливо Україну могли попереджати про планування вбивства Шеремета ще у 2012 році
Наслідки перебування в СІЗО
За словами Антоненка, допомоги – замало, потрібні нормальні умови.
В мене почали випадати зуби, я навіть із собою їх приніс. Це все наслідки перебування в СІЗО,
– розповів Антоненко.
Суд долучив останні томи справи
Під час засідання Шевченківського суду прокурор Михайло Тішин долучив останні 11 із 26 томів у справі вбивства журналіста. Водночас адвокат обвинуваченої Юлії Кузьменко клопотав про недопуск 26-го тому через те, що вважає дані в документах неправдивими. Однак, суддя це клопотання відхилила.
Адвокат Антоненка не подавав клопотання
Адвокат Андрія Антоненка Віталій Галенченко повідомив, що не подавав клопотання. "Ми не клопотали проти, оскільки бачимо, що в документах повно неточностей. Нехай долучають, це нам лише на руку", – розповів адвокат.
Справа Шеремета: що відомо
- У Києві 2016 року вбили журналіста Павла Шеремета. Йому підклали вибухівку до автомобіля.
- Очільник МВС Арсен Аваков на брифінгу 12 грудня 2019 року назвав трьох підозрюваних у вбивстві – військового Андрія Антоненка, кардіохірурга Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь.
- Після того, як аудіозапис Макара потрапив в мережу та набрав розголосу, українське МВС визнало, що має ці свідчення ще з грудня минулого року.
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