Музикант і волонтер Андрій Антоненко поскаржився на погіршення здоров'я. Його підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремети.

У слідчому ізоляторі лікарі надають кваліфіковану допомогу, але її недостатньо. Про це він повідомив "Суспільному".

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Наслідки перебування в СІЗО

За словами Антоненка, допомоги – замало, потрібні нормальні умови.

В мене почали випадати зуби, я навіть із собою їх приніс. Це все наслідки перебування в СІЗО,

– розповів Антоненко.

Суд долучив останні томи справи

Під час засідання Шевченківського суду прокурор Михайло Тішин долучив останні 11 із 26 томів у справі вбивства журналіста. Водночас адвокат обвинуваченої Юлії Кузьменко клопотав про недопуск 26-го тому через те, що вважає дані в документах неправдивими. Однак, суддя це клопотання відхилила.

Адвокат Антоненка не подавав клопотання

Адвокат Андрія Антоненка Віталій Галенченко повідомив, що не подавав клопотання. "Ми не клопотали проти, оскільки бачимо, що в документах повно неточностей. Нехай долучають, це нам лише на руку", – розповів адвокат.

Зазначимо! Наступне засідання у справі відбудеться 19 січня. На ньому суд перейде до дослідження томів.

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