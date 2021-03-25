Відповідну інформацію оприлюднили на спеціальному брифінгу представники СБУ та Офісу Генерального прокурора. Це відбулося 25 березня.

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За версією слідства, організаторами та учасниками цієї схеми є колишній народний депутат Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий як "позаштатний агент НАБУ".

Довідка. Шевченку, а також Андрію Рогозі, вже повідомили про підозру за статтею про порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів.

Як повідомили в СБУ, на викриття незаконної схеми вийшли завдяки злагодженій роботі щодо протидії створенню незаконних воєнізованих формувань.

"Існування подібних організацій є загрозою для держави", – наголосив Олег Головаш, очільник Головного управління СБУ у Києві та області.

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СБУ надала аудіозапис розмов одного з організаторів схеми незаконного постачання. Крім цього, також оприлюднили листування фігурантів справи у телеграмі.

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У СБУ підкреслили, що встановлені факти засвідчують відсутність в організаторів схеми будь-якого бажання зміцнити обороноздатність України.

Керівник Управління СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Костянтин Невмержицький наголосив, що мовиться виключно про приватні мотиви.

Отримані дані повністю розвіюють міф, що окремі особи нібито допомагали державі,

– наголосив він.

Посадовець додав, що фігуранти закуповували товари за 30 тисяч доларів, а продавали оборонним підприємствам за 200 тисяч доларів.

Листування фігурантів справи у телеграмі / Фото СБУ