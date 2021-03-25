СБУ оприлюднила нові докази у справі щодо незаконного постачання військових товарів з Росії. Мовиться про справу Семена Семенченка та Євгена Шевченка.
Відповідну інформацію оприлюднили на спеціальному брифінгу представники СБУ та Офісу Генерального прокурора. Це відбулося 25 березня.
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Що кажуть у СБУ
За версією слідства, організаторами та учасниками цієї схеми є колишній народний депутат Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий як "позаштатний агент НАБУ".