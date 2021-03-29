Справа Семенченка: СБУ затримала екскомандира батальйону "Донбас" Виногородського, – джерело

Служба безпеки України затримала ще одного фігуранта справи Семена Семенченка – екскомандира батальйону "Донбас" Анатолія Виноградського (Гала). Спочатку його, ймовірно, викликали на допит.

У Печерському суді Києва 29 березня Виногородському обирають запобіжний захід. Про це 24 каналу повідомили джерела у правоохоронних органах.

До речі Семенченко, якого напередодні арештували, опинився в лікарні

Раніше про затримання Виногородського повідомили командир батальйону ОУН Микола Коханівський і активіст Юрій Хорт.

Хорт писав, що "Гала" викликали на допит зранку. Коханівський близько 15:00 зазначав, що суд ще не розпочався, одна біля будівлі зібралось кілька людей, які прийшли підтримати Виноградського.

Справа Семенченка: що відомо