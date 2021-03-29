Справа Семенченка: СБУ затримала екскомандира батальйону "Донбас" Виногородського, – джерело

Служба безпеки України затримала ще одного фігуранта справи Семена Семенченка – екскомандира батальйону "Донбас" Анатолія Виноградського (Гала). Спочатку його, ймовірно, викликали на допит.
У Печерському суді Києва 29 березня Виногородському обирають запобіжний захід. Про це 24 каналу повідомили джерела у правоохоронних органах.
До речі Семенченко, якого напередодні арештували, опинився в лікарні
Раніше про затримання Виногородського повідомили командир батальйону ОУН Микола Коханівський і активіст Юрій Хорт.
Хорт писав, що "Гала" викликали на допит зранку. Коханівський близько 15:00 зазначав, що суд ще не розпочався, одна біля будівлі зібралось кілька людей, які прийшли підтримати Виноградського.
Справа Семенченка: що відомо
- СБУ заявила, що припинила діяльність так званої "приватної військової компанії". В організації угрупування підозрюють екснардепа Семена Семенченка та "позаштатного агента НАБУ" Євгена Шевченка.
- За інформацією СБУ, діяльність "ПВК" була спрямована на вчинення важких злочинів, зокрема – проти нацбезпеки України.
- Підозрюваним обрали запобіжні заходи. Шевченка взяли під варту до 24 травня з можливістю внесення застави в розмірі 5 мільйонів гривень. Семенченка триматимуть в СІЗО 2 місяці, але права внести заставу він не матиме.
- Інших фігурантів, зокрема, Олександра Новікова, Сергія Акимовича та Ігоря Орленка відправили під цілодобовий домашній арешт.
- До речі, напередодні Семенченка забрали до лікарні, бо йому стало погано.