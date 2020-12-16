Національне антикорупційне бюро наполягає на заміні прокурора у справі "Роттердам+", однак Офіс Генерального прокурора саботує їх. Відтак відомство оприлюднило перехоплену розмову топменеджера ДТЕК Ріната Ахмєтова про призначення глави Міненерго Ольги Буславець.

НАБУ готове передати справу до суду, але нинішній прокурор, попри 6 обґрунтованих підозр, закриває її на фінальній стадії розслідування. Про це відомство заявило на своїй сторінці у фейсбуці.

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Вплив компаній Ахмєтова на призначення у владі

Слідство у справі "Роттердам+" зафіксувало факти, які можуть свідчити про вплив групи компаній ДТЕК Ріната Ахметова на кадрові призначення у владі.

Про це мовиться у презентації НАБУ, яку відомство презентувало під час засідання парламентського комітету з питань антикорупційної політики 15 грудня.

У фрагменті перехопленої розмови топменеджера групи ДТЕК з іноземною особою, зокрема, мовиться про те, що "є кандидат, жінка, з якою у нас добрі відносини... якщо за неї проголосують – це достатньо полегшить наше життя", "її остання посада була Директор Департаменту електроенергії", "вона – моя остання надія".

Згодом Міненерго очолила Ольга Буславець.

Зверніть увагу! Буславець звільнили з посади міністра 20 листопада на позачерговому засіданні уряду. Однак чиновницю призначили першим заступником міністра.



Бюро має докази про вплив групи компаній Ахмєтова на кадрові призначення у владі / Фрагмент презентації НАБУ

Очевидно, що належно представити обвинувачення у суді нинішній прокурор неспроможний,

– мовиться у дописі.

Доказів вистачить і на міжнародні суди

Зазначається, що детективи НАБУ вимагають, щоб держава замінила теперішнього прокурора та звернулася до суду з цивільним позовом для повернення вкрадених коштів.

На їхню думку, зібраних слідством доказів вистачить не лише на національні суди, а й виникне потреба у міжнародних.

Що відомо про формулу "Роттердам+"