Справа "Роттердам+": НАБУ заявило про упередженість Генпрокуратури
Національне антикорупційне бюро наполягає на заміні прокурора у справі "Роттердам+", однак Офіс Генерального прокурора саботує їх. Відтак відомство оприлюднило перехоплену розмову топменеджера ДТЕК Ріната Ахмєтова про призначення глави Міненерго Ольги Буславець.
НАБУ готове передати справу до суду, але нинішній прокурор, попри 6 обґрунтованих підозр, закриває її на фінальній стадії розслідування. Про це відомство заявило на своїй сторінці у фейсбуці.
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Вплив компаній Ахмєтова на призначення у владі
Слідство у справі "Роттердам+" зафіксувало факти, які можуть свідчити про вплив групи компаній ДТЕК Ріната Ахметова на кадрові призначення у владі.
Про це мовиться у презентації НАБУ, яку відомство презентувало під час засідання парламентського комітету з питань антикорупційної політики 15 грудня.
У фрагменті перехопленої розмови топменеджера групи ДТЕК з іноземною особою, зокрема, мовиться про те, що "є кандидат, жінка, з якою у нас добрі відносини... якщо за неї проголосують – це достатньо полегшить наше життя", "її остання посада була Директор Департаменту електроенергії", "вона – моя остання надія".
Згодом Міненерго очолила Ольга Буславець.
Бюро має докази про вплив групи компаній Ахмєтова на кадрові призначення у владі / Фрагмент презентації НАБУ
Очевидно, що належно представити обвинувачення у суді нинішній прокурор неспроможний,
– мовиться у дописі.
Доказів вистачить і на міжнародні суди
Зазначається, що детективи НАБУ вимагають, щоб держава замінила теперішнього прокурора та звернулася до суду з цивільним позовом для повернення вкрадених коштів.
На їхню думку, зібраних слідством доказів вистачить не лише на національні суди, а й виникне потреба у міжнародних.
Що відомо про формулу "Роттердам+"
- Слідство встановило, що приватні теплогенеруючі компанії у 2015 році чинили тиск на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
- Вони вимагали, щоб до тарифів на електроенергію для населення включили витрати на доставку та перевалку вітчизняного вугілля в Україну з портів Європи.
- Так компанії хотіли погасити свої кредити.
- Відтак, комісія передбачила неіснуючі видатки у формулі, за якою розрахувався тариф для всієї теплової генерації.
- Через формулу "Роттердам+" українці переплатили за електроенергію майже 40 мільярдів гривень.
- Щонайменше 18,87 мільярда гривень збитків отримала держава впродовж 2016 – 2017 років.
- З цієї суми 14,3 мільярда гривень отримали приватні компанії-ініціатори формули.
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