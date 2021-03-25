НАБУ й САП скерували до суду справу проти екскерівництва Зовнішньої розвідки України

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Джерело:

НАБУ

У четвер, 25 березня, НАБУ та САП скерували до суду справу про збитки Службі зовнішньої розвідки. Мовиться про суму у розмірі 2,2 мільйона гривень.

Відбулося це за період з серпня до грудня 2014 року.

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В обвинувальному акті мовиться про 3 людей.

  • ексзаступника голови Служби зовнішньої розвідки України – його звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем;
  • експосадовця СЗРУ – йому інкримінують також зловживання владою або службовим становищем;
  • виконувача обов'язків директора держпідприємства – окрім зловживання владою, його звинувачують у привласненні або розтраті майна.

Деталі справи

  • Посадовці уклали договір на постачання обладнання з держпідприємством, яке не могло виконати свою частину угоди. СЗРУ внесла передплату, однак жодного обладнання не отримала.
  • Отримані гроші керівник цього держпідприємства легалізував коштом компаній з ознаками фіктивності.
  • Це призвело до збитків у розмірі 2,2 мільйона гривень.