У четвер, 25 березня, НАБУ та САП скерували до суду справу про збитки Службі зовнішньої розвідки. Мовиться про суму у розмірі 2,2 мільйона гривень.

Відбулося це за період з серпня до грудня 2014 року. Актуально НАБУ відкрило провадження щодо голови Верховного Суду Данішевської В обвинувальному акті мовиться про 3 людей. ексзаступника голови Служби зовнішньої розвідки України – його звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем;

експосадовця СЗРУ – йому інкримінують також зловживання владою або службовим становищем;

виконувача обов'язків директора держпідприємства – окрім зловживання владою, його звинувачують у привласненні або розтраті майна. Деталі справи Посадовці уклали договір на постачання обладнання з держпідприємством, яке не могло виконати свою частину угоди. СЗРУ внесла передплату, однак жодного обладнання не отримала.

Отримані гроші керівник цього держпідприємства легалізував коштом компаній з ознаками фіктивності.

Це призвело до збитків у розмірі 2,2 мільйона гривень.