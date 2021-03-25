НАБУ й САП скерували до суду справу проти екскерівництва Зовнішньої розвідки України
У четвер, 25 березня, НАБУ та САП скерували до суду справу про збитки Службі зовнішньої розвідки. Мовиться про суму у розмірі 2,2 мільйона гривень.
Джерело:НАБУ
Відбулося це за період з серпня до грудня 2014 року.
Актуально НАБУ відкрило провадження щодо голови Верховного Суду Данішевської
В обвинувальному акті мовиться про 3 людей.
- ексзаступника голови Служби зовнішньої розвідки України – його звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем;
- експосадовця СЗРУ – йому інкримінують також зловживання владою або службовим становищем;
- виконувача обов'язків директора держпідприємства – окрім зловживання владою, його звинувачують у привласненні або розтраті майна.
Деталі справи
- Посадовці уклали договір на постачання обладнання з держпідприємством, яке не могло виконати свою частину угоди. СЗРУ внесла передплату, однак жодного обладнання не отримала.
- Отримані гроші керівник цього держпідприємства легалізував коштом компаній з ознаками фіктивності.
- Це призвело до збитків у розмірі 2,2 мільйона гривень.
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