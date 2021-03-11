Справа Росії проти Чубарова: потерпілі відмовилися висувати претензії

Торік Росія відкрила проти голови Меджлісу Рефата Чубарова справу щодо масових заворушень. Однак, ті кого опитали окупанти, відмовилися свідчити проти Чубарова.
Четверо потерпілих у залі нелегітимного так званого Верховного суду Росії у Криму, розповіли, що не мають претензій до голови Меджлісу кримськотатарського народу. Про це після засідання розповів його адвокат Олександр Осокін.
Тим часом Росія хоче захопити всю територію України, – Чубаров
Що сказали потерпілі про Чубарова
- Як розповів захисник голови Меджлісу, двоє потерпілих дали свідчення на користь Чубарова.
- Йдеться про те, що коли Чубаров підходив до місць, де спостерігалася напруга, конфлікти припинялися.
- Один з потерпілих висловив припущення, що явно не Чубаров організовував масові заворушення.
- Свій висновок він аргументував спостереженнями, що коли Чубаров говорив російською – він закликав усіх заспокоїтися, а коли говорив кримськотатарською – натовп просто не реагував, шумів і його не слухав.
- У ході засідання оголосили покази свідка, який не був присутнім і місце його перебування невідомо. Захист вистив проти оприлюднення таких показів.
Нічого конкретного в своїх свідченнях цей свідок не вказував, не говорив що все це організував Чубаров, але деякі фрази які носять обвинувальний тон – створюють враження, що все це організовано якийсь злочинним угрупованням, спланованою,
– розповів Олександр Осокін.
Наступне засідання заплановано на 12 березня.
Що Чубарову закидає Росія
- 31 березня 2020 року Слідчий комітет Росії висунув заочне обвинувачення Рефату Чубарову.
- Звинуватили його в організації масових заворушень і публічних закликах, що спрямовані на порушення територіальної цілісності Росії.
- Як стверджують окупанти, 25 лютого 2014 року Чубаров з метою зриву позачергового засідання сесії депутатів Верховної Ради Криму доручив своєму заступнику Ахтему Чийгоз організувати масові заворушення біля будівлі парламенту.
- У відповідь українська Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження проти "окупаційних правоохоронців" через незаконне переслідування Рефата Чубарова.