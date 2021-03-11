Торік Росія відкрила проти голови Меджлісу Рефата Чубарова справу щодо масових заворушень. Однак, ті кого опитали окупанти, відмовилися свідчити проти Чубарова.

Четверо потерпілих у залі нелегітимного так званого Верховного суду Росії у Криму, розповіли, що не мають претензій до голови Меджлісу кримськотатарського народу. Про це після засідання розповів його адвокат Олександр Осокін.

Тим часом Росія хоче захопити всю територію України, – Чубаров

Що сказали потерпілі про Чубарова

Як розповів захисник голови Меджлісу, двоє потерпілих дали свідчення на користь Чубарова.

Йдеться про те, що коли Чубаров підходив до місць, де спостерігалася напруга, конфлікти припинялися.

Один з потерпілих висловив припущення, що явно не Чубаров організовував масові заворушення.

Свій висновок він аргументував спостереженнями, що коли Чубаров говорив російською – він закликав усіх заспокоїтися, а коли говорив кримськотатарською – натовп просто не реагував, шумів і його не слухав.

У ході засідання оголосили покази свідка, який не був присутнім і місце його перебування невідомо. Захист вистив проти оприлюднення таких показів.

Нічого конкретного в своїх свідченнях цей свідок не вказував, не говорив що все це організував Чубаров, але деякі фрази які носять обвинувальний тон – створюють враження, що все це організовано якийсь злочинним угрупованням, спланованою,

– розповів Олександр Осокін.

Наступне засідання заплановано на 12 березня.

Що Чубарову закидає Росія