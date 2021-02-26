Справа проти Байдена була закрита законно, – МВС
Українська поліція закрила справу проти Джо Байдена на законних підставах. Кримінальне провадження припинили у зв’язку із відсутністю складу злочину.
Джерело:пресслужба МВС України
Правоохоронці зупинили розслідування у справі, де фігурував новообраний глава США, 23 вересня 2020 року. Це відбулося за декілька місяців до виборів президента Сполучених Штатів.
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