Українська поліція закрила справу проти Джо Байдена на законних підставах. Кримінальне провадження припинили у зв’язку із відсутністю складу злочину.

Правоохоронці зупинили розслідування у справі, де фігурував новообраний глава США, 23 вересня 2020 року. Це відбулося за декілька місяців до виборів президента Сполучених Штатів.

Читайте також Візит Байдена в Україну: у МЗС поставили перед Маркаровою головні завдання

Новина доповнюється...