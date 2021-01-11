Колишні посли США, впливові військові та експерти звернулися до України зі спільною заявою. Вони закликають переглянути рішення щодо справи зі збиттям бойовиками Іл-76 в аеропорту Луганська на початку війни.

Зокрема, мовиться про перегляд покарання генерала Віктора Назарова. Про це йдеться у тексті заяви.

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За словами підписантів, судове переслідування генерала Назарова "не заохочує бойовий дух та ініціативу військових" у час війни. Таке розслідування та криміналізація рішень бойового командувача – це "те, з чого може тішитися лише Росія".

Україна не повинна карати військових командувачів за ухвалення складних рішень в умовах великої невизначеності та за складних обставин,

– йдеться у зверненні.

Що вони пропонують

Вони пропонують, щоб Офіс Президента, парламент, Верховний суд та Рада національної безпеки й оборони розглянули це питання на найвищому рівні. А також переглянули його. Вони також і наголосили про прагнення України до НАТО та вплив цього переслідування.

Також рекомендують, щоб надалі суди над військовопосадовцями щодо рішень на полі бою здійснювалися включно військовим судом.

Загалом документ підписали 16 осіб, серед яких:

генерал у відставці повітряних сил США Філіп Брідлав,

генерали США у відставці Веслі Кларк та Бен Ходжіс,

експосли США в Україні Джон Гербст, Вільям Тейлор, Роман Попадюк, Стефен Пайфер,

Александр Вершбоу – колишній заступник генсека НАТО та експосол США у Росії.

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