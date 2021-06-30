На Полтавщині у справі про загибель 16-річної дівчини висунули підозру її подрузі

У селі Бреусівка знайшли мертвою 16-річну дівчину. Раніше про підозру повідомили хлопцям, які того вечора були в компанії з загиблою. 25 червня підозру висунули і 17-річній дівчині.

Подругу жертви звинувачують у ненаданні допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Про це повідомив керівник Полтавської обласної прокуратури Антон Столітній.

До теми Смерть неповнолітньої на Полтавщині: у зґвалтуванні підозрюють 15-річного підлітка

У скоєнні зґвалтування підозрюють 15-річного підлітка

У скоєнні зґвалтування підозрюють 15-річного підлітка. Він вже зізнався. Також підозру висунули 20-річному молодику, який підбурював до скоєння злочину. Усім фігурантам справи інкримінують залишення у небезпеці.

Коротко про смерть дівчини-підлітка на Полтавщині: