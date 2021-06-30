Подругу жертви звинувачують у ненаданні допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Про це повідомив керівник Полтавської обласної прокуратури Антон Столітній.
До теми Смерть неповнолітньої на Полтавщині: у зґвалтуванні підозрюють 15-річного підлітка
У скоєнні зґвалтування підозрюють 15-річного підлітка
У скоєнні зґвалтування підозрюють 15-річного підлітка. Він вже зізнався. Також підозру висунули 20-річному молодику, який підбурював до скоєння злочину. Усім фігурантам справи інкримінують залишення у небезпеці.
Коротко про смерть дівчини-підлітка на Полтавщині:
- Тіло дівчини знайшли 30 квітня на узбіччі дороги.
- Згідно з результатами експертизи, дівчина померла внаслідок алкогольного отруєння, набряку головного мозку і токсичної енцефалопатії.
- Також загибла була зґвалтована.
- Напередодні дівчина гостювала у знайомих. У компанії були 20-річний хлопець, ще двоє 15-річних та 17-річна дівчина.