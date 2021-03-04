Отримання хабаря нардепом Юрченком: НАБУ та САП відкрили матеріали справи

Нардепу Олександру Юрченка повідомили про відкриття матеріалів у справі про отримання ним хабаря. Крім цього, про це сповістили і його посередника в отриманні неправомірної вигоди.

Тепер обоє фігурантів повинні з ними ознайомитися. Зауважимо, що розслідування кримінального провадження тривало з серпня 2020 року. У вересні того ж року Юрченку повідомили про підозру.

Раніше У Києві побили депутата, колишнього "слугу народу" Олександра Юрченка

Після того, як навколо Юрченка спалахнув корупційний скандал, його виключили з президентської фракції "Слуга народу". Перед цим він написав заяву про вихід з неї за власним бажанням.

Що відомо про справу Юрченка: основне

Юрченка підозрюють в отриманні 13-тисячного хабаря, а також у підбурюванні до давання повторного хабаря в особливо великому розмірі – 200 тисяч доларів.

На початку серпня 2020 року детектив НАБУ "під прикриттям" передав посереднику першу частину хабаря. Згодом співучасники планували отримати наступний транш.

За даними слідства, гроші призначалися для підкупу народних депутатів – членів комітету Верховної Ради. Гроші Юрченку мав передати посередник.

Спочатку політику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проте згодом він вийшов на волю – під заставу у розмірі 3 мільйони гривень.

Помічник народного депутата Іван Фіщенко, якого теж підозрюють у хабарництві, також вийшов із СІЗО після внесення застави у 1 мільйон гривень.

Юрченко відмовився розповідати, хто саме вніс за нього заставу. Лише уточнив, що це – "люди, небайдужі до ситуації з екологією на Київщині".

НАБУ опублікувало відео, на якому передають частину хабаря: