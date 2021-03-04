Отримання хабаря нардепом Юрченком: НАБУ та САП відкрили матеріали справи
Нардепу Олександру Юрченка повідомили про відкриття матеріалів у справі про отримання ним хабаря. Крім цього, про це сповістили і його посередника в отриманні неправомірної вигоди.
Джерело:НАБУ
Тепер обоє фігурантів повинні з ними ознайомитися. Зауважимо, що розслідування кримінального провадження тривало з серпня 2020 року. У вересні того ж року Юрченку повідомили про підозру.
Раніше У Києві побили депутата, колишнього "слугу народу" Олександра Юрченка
Після того, як навколо Юрченка спалахнув корупційний скандал, його виключили з президентської фракції "Слуга народу". Перед цим він написав заяву про вихід з неї за власним бажанням.
- Юрченка підозрюють в отриманні 13-тисячного хабаря, а також у підбурюванні до давання повторного хабаря в особливо великому розмірі – 200 тисяч доларів.
- На початку серпня 2020 року детектив НАБУ "під прикриттям" передав посереднику першу частину хабаря. Згодом співучасники планували отримати наступний транш.
- За даними слідства, гроші призначалися для підкупу народних депутатів – членів комітету Верховної Ради. Гроші Юрченку мав передати посередник.
- Спочатку політику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проте згодом він вийшов на волю – під заставу у розмірі 3 мільйони гривень.
- Помічник народного депутата Іван Фіщенко, якого теж підозрюють у хабарництві, також вийшов із СІЗО після внесення застави у 1 мільйон гривень.
НАБУ опублікувало відео, на якому передають частину хабаря:
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